La pretemporada del Real Madrid: cuándo empieza, calendario, partidos amistosos…

El Real Madrid disputó su último partido de la temporada 2025/26 el pasado 23 de mayo, cuando cerró la campaña con una victoria por 4-2 ante el Athletic Club. El club merengue ha vivido muchos cambios desde entonces. La convocatoria de elecciones presidenciales, la llegada de José Mourinho y los nuevos fichajes han marcado estas seis semanas sin fútbol. Mientras un total de 10 futbolistas del Real Madrid siguen en liza en el Mundial – 11, si incluimos a un Denzel Dumfries sin conformación oficial de su traspaso- el club blanco ya piensa en la pretemporada.

El 15 de agosto comenzará el curso 2026/27 en la Liga española, una fecha a la que el Real Madrid llegará con más preparación que el pasado verano. La introducción del Mundial de Clubes truncó la preparación de los equipos que alcanzaron las rondas finales del torneo celebrado en tierras estadounidenses. El club de la capital española solicitó el aplazamiento de la primera jornada liguera. Su petición fue denegada por la Liga. De cara a la nueva temporada, el Mundial también condicionará la preparación; aunque dependerá de si los madridistas alcanzan las rondas finales.

Cuándo empieza la pretemporada del Real Madrid

El Real Madrid dará el pistoletazo de salida a la segunda etapa de José Mourinho al frente del equipo el próximo 13 de julio. Un día dedicado a las revisiones médicas en Valdebebas y que se ha convertido en todo un ‘clásico’ de la pretemporada en el club merengue. Se espera que la presentación del nuevo técnico sea en los días previos al inicio de la preparación.

La cercanía con la fecha de comienzo imposibilita a Mou contar con los futbolistas que siguen disputando el Mundial en estos momentos. Sí se espera a los que no han acudido a la cita, como Huijsen, Asencio, Gonzalo, Trent o Camavinga, o a un Arda Güler que cayó en la fase de grupos con Turquía. También se ejercitarán desde el primer día en Valdebebas los lesionados Eder Militao y Rodrygo Goes.

¿Hará gira el Real Madrid?

El equipo de la capital española no realizará, salvo cambio de planes de última hora, una gira de pretemporada como las que acostumbraba a hacer en Asia o Estados Unidos. Un plan similar al de la pasada temporada, en el que sólo pudo disputar un partido amistoso en Austria, ante el Tirol, como preparación para el curso 2025/26. En este caso, la nutrida presencia madridista en las rondas finales del Mundial, también impedirá realizar una pretemporada con stage lejos de Valdebebas.

Qué partidos amistosos jugará el Real Madrid en pretemporada

Por el momento, el Real Madrid no ha desvelado oficialmente su calendario de cara a la pretemporada, que arranca el 13 de julio. Sin embargo, el medio italiano Corriere dello Sport reveló que uno de los amistosos que disputarán los merengues será contra un equipo de la Serie A. La Fiorentina, de acuerdo con esta información, sería el primer rival confirmado del Real Madrid en pretemporada.

El club blanco, como en la pasada pretemporada, viajaría a Austria para la preparación. También es probable que el equipo que dirige José Mourinho dispute el histórico Teresa Herrera, un clásico de los torneos de pretemporada que organiza el Deportivo de la Coruña.