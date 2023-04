Preocupantes imágenes del césped del Bernabéu en el partido contra el Celta

El césped del estadio Santiago Bernabéu vuelve a estar en un estado muy preocupante. El tapete del coliseo madridista mostró un aspecto delicado antes de que empezase el duelo contra el Celta de Vigo. Especialmente, el fondo sur es el que está más afectado.

Hay que recordar que este es el cuarto césped que se ha puesto en el estadio Santiago Bernabéu en lo que va de temporada. El último se cambió tras el anterior parón de selecciones. No obstante, el resultado, como esperaba en la entidad, no ha sido muy duradero. Cuatro partidos ha resistido.

Ahora, se estudia la posibilidad de poner un quinto césped para afrontar la eliminatoria de semifinales de la Champions contra el Manchester City en las mejores condiciones posibles. En el Santiago Bernabéu restan seis partidos por disputarse de la presente temporada. No obstante, hasta que la reforma del estadio no esté finalizada y el sistema que guarde el césped empiece a funcionar, desde el Real Madrid saben que no estará al cien por cien.