Sería preocupación en el Real Madrid por el tobillo de Rodrygo Goes tras el encuentro que enfrentó a Brasil y Uruguay en los cuartos de final de la Copa América. El jugador brasileño sufrió una entrada salvaje por parte de Nández en la que el madridista pudo ver peligrar su tobillo derecho, ya que el uruguayo le impactó con todos los tacos.

Una vez recibió el impacto, Rodrygo se retorció de dolor en el suelo y el jugador vio la roja directa dejando a su equipo con uno menos en el tramo final. El brasileño pudo seguir jugando, aunque no terminó el encuentro porque fue sustituido en el minuto 87′ para dar entrada a Martinelli. No obstante, esto tranquiliza un poco, aunque hasta que las pruebas no descarten cualquier tipo de dolencia nadie respirará tranquilo del todo.



El plan es que en las próximas horas, Rodrygo sea sometido a pruebas médicas para descartar cualquier tipo de lesión. Si bien es cierto que pudo seguir jugando, horas después del encuentro OKDIARIO puede confirmar que el tobillo del jugador del Real Madrid no está en el mejor estado posible. Por lo tanto, deberá ser examinado antes de que el madridista comience sus vacaciones.

Si todo, como parece, termina quedando en un susto, Rodrygo se irá de vacaciones junto al resto de los jugadores del Real Madrid que han caído en los cuartos de final de la Copa América y la Eurocopa y regresarán al trabajo en Valdebebas con el tiempo justo para montarse en un avión y poner rumbo a estados Unidos, donde los blancos harán una pequeña gira en la que jugarán contra Milan, Barcelona y Chelsea.

El Real Madrid cuenta con cuatro efectivos

Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Eder Militao y Endrick podrán desconectar unos días después de que la selección de Brasil cayera en los cuartos de final de la Copa América ante la de Uruguay, que por su parte mantendrá en competición a Fede Valverde. El Pajarito, como Mbappé, Camavinga, Mendy, Tchouaméni, Carvajal y Bellingham, no irá a la gira de Estados Unidos.

Los cuatro madridistas de la canarinha se sumaron a Arda Güler, que también cayó este sábado en los cuartos de la Eurocopa contra Holanda después de dar la asistencia del gol inicial de Turquía. En total, son siete los internacionales liberados de sus selecciones –los cinco mencionados más Luka Modric (Croacia) Andriy Lunin (Ucrania) y Antonio Rüdiger (Alemania)–, una lista a la que debemos añadir aquellos que a lo largo de esta temporada han participado con el primer equipo y que descansan desde que el equipo blanco conquistara la decimoquinta Champions League el pasado 1 de junio en Wembley: Thibaut Courtois, Fran García, Brahim Díaz, Dani Ceballos y Nico Paz.

A todos estos se une el caso especial de David Alaba, que continúa recuperándose de su rotura de rodilla y ya regresó de su misión especial con Austria al caer en octavos contra Turquía. Son malas noticias en lo personal y deportivo de cada uno de estos futbolistas, pero buenas, sin duda, si echamos la vista hacia adelante. Lo que está por venir da vértigo y es que el Real Madrid se enfrenta a la temporada más larga de su historia, que arrancará el próximo 14 de agosto en Varsovia con la Supercopa de Europa contra la Atalanta y podría alargarse hasta el 13 de julio de 2025 en el caso de llegar a la final del nuevo Mundial de Clubes.