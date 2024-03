Días después de que Gil Manzano privara de la victoria al Real Madrid en Mestalla con una inédita decisión en la última jugada del partido, desde Valencia siguen atacando al Real Madrid y a Vinicius por no salir en defensa de Peter Federico. El canterano madridista, que llegó a Mestalla durante el pasado mercado invernal procedente del Castilla, fue objeto de insultos lamentables y de comentarios racistas inadmisibles en redes sociales por parte de aficionados madridistas que no se tomaron bien las ganas, la entrega y algún que otro gesto a la grada que tuvo el joven futbolista en los minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

Tanto es así, que Peter Federico prefirió cerrar sus perfiles en redes sociales, donde se acumularon la inmensa mayoría de comentarios ofensivos hacia él. El Real Madrid ni ningún futbolista del equipo blanco tuvo en ningún momento ningún choque con el jugador valencianista que pudiera servir de mecha para que se dispararan los insultos por parte de los aficionados pero, desde Superdeporte, quieren convertir en culpables tanto al club como a Vinicius por no salir en defensa del ex canterano blanco y por no condenar los comentarios racistas que se han vertido sobre él desde que finalizó el encuentro.

«Hay que ser antirracistas siempre», reza la portada del citado diario valencianista con el siguiente subtítulo. «Solo el Valencia CF y La Liga han condenado el episodio racista contra Peter Federico. Ni el Real Madrid ni Vinicius ni todo su aparato mediático han salido en su defensa. Un retrato más del falso relato», apunta el periódico.

Claramente, Superdeporte busca responsabilizar al Real Madrid de comportamientos inapropiados por parte de personas que dicen ser aficionados blancos, que se esconden tras el anonimato en redes sociales y que usa estas plataformas para volcar sus frustraciones. Pero, en ningún momento -y es una evidencia- lo que ocurre en redes sociales representa el sentir de una sociedad, ni siquiera de un colectivo y mucho menos se puede culpar a un club de lo que allí se comenta.

Colección de portadas antimadridistas

Esta portada es solo la última de la colección que ha editado Superdeporte contra el Real Madrid y, sobre todo, contra Vinicius. Cabe recordar que ya dedicaron una al delantero brasileño tras el juicio celebrado por los insultos racistas que el jugador madridista recibió en Mestalla la temporada pasada. En esa ocasión, la tapa del periódico llamaba mentiroso al carioca bajo el sobrenombre de ‘Pinochius’ y colocaba la famosa nariz de Pinocho sobre la cara del brasileño.

Días antes del partido, la cabecera editada en la ciudad del Turia volvía a calentar el partido alentando a la grada de Mestalla a corear una canción en la que se llamaba «tonto» a Vinicius y se le acusaba de llorar por denunciar los insultos racistas. Es decir, lo que ahora reclaman que haga el Real Madrid con Peter Federico. Lo cierto es que este diario usa cualquier excusa para exhibir su antimadridismo y para atacar al club blanco sean cuales sean las circunstancias.