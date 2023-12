La pena máxima del Real Madrid

El Real Madrid tiene un problema. Lo tiene, lo sabe y lo reconoce. Los blancos en el último año natural han tirado 13 penaltis, de los cuales han marcado ocho, todos ellos Karim Benzema, y han errado cinco. Dos Luka Modric y uno Asensio, Rodrygo y Joselu. Se podría elevar la cifra a seis si se incluyen a Vinicius, que también falló un penalti en pretemporada contra el Barcelona.

«Buscar una razón es complicado porque Luka suele ser frío y marcarlo. Le ha pasado dos veces que no ha marcado. No es tan fácil entrenarlo porque es un problema ambiental. Ojalá pueda cambiar», aseguró Carlo Ancelotti en rueda de prensa tras ganar al Unión Berlín en la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions.

El Real Madrid ha lanzado tres penaltis esta temporada y los tres han sido atajados por los porteros rivales. Uno de Rodrygo ante el Celta, otro de Joselu contra Osasuna y el último de Modric frente al Unión Berlín. Antes, en pretemporada, el primer penalti post Karim lo tiró Vinicius en el Clásico de Dallas frente al Barcelona y también lo falló. En esta ocasión, pegó en el travesaño.

Desde que se marchó Karim Benzema en verano, en el Real Madrid no hay un lanzador claro para los disparos desde los 11 metros y Ancelotti lo sigue buscando. El propio Karim se despidió del Bernabéu, en su último partido, precisamente con un gol de penalti. La primera responsabilidad con los penaltis tras la marcha de Benzema la cogió Vinicius. Fue en pretemporada contra el Barcelona con 0-1 perdiendo en el marcador, pero no salió bien.

El segundo, contra el Celta de Vigo, lo tiró Rodrygo, que también lo falló y no ha vuelto a tirar. Después, llegó el turno de Joselu, un lanzador fiable, que también falló. Y por último, posiblemente, el más seguro de todos, Luka Modric. Pero tampoco estuvo acertado.

Carlo Ancelotti no tiene problema en reconocer que esto les preocupa y lo trabajan en Vadebebas. Si bien es cierto que la atmósfera no es la misma que la de los partidos, los jugadores blancos son plenamente conscientes de que deben afinar porque no pueden desperdiciar esta cantidad de penaltis.

Unos números que preocupan

La temporada pasada el porcentaje de acierto del Madrid desde los 11 metros fue del 77,8%. Se metieron 14 penaltis de 18. Benzema anotó nueve de 10. Rodrygo tiró tres y marcó los tres, Modric dos de tres, y Asensio y Hazard fallaron uno cada uno. En la temporada 21/22, el porcentaje de acierto fue del 75%. Benzema anotó 11 de 15 y Modric anotó el único que lanzó. Y en la temporada 20/21, por ejemplo, el porcentaje de acierto fue del 100% con tres goles de Sergio Ramos desde el punto de penalti, uno de Benzema y otro de Hazard. Este curso todavía no han sido capaces de ver portería.