Los peligros del Borussia Dortmund contra el Real Madrid: el líder de la Fase Liga llega al Bernabéu

Real Madrid y Borussia Dortmund se miden este martes (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu con motivo de la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League. Ambos equipos reeditarán la gran final de la Liga de Campeones de la temporada pasada en la que el equipo blanco se proclamó campeón de Europa por decimoquinta vez en su historia.

Un Dortmund que llega al Santiago Bernabéu, en el que no se entrenó el día antes del partido por unas sospechas surrealistas, tras ganar en el Signal Iduna Park al St. Pauli por 2-1 gracias a un gol de Guirassy en el minuto 83. Llegan a este partido como el séptimo clasificado de la Bunesliga tras la disputa de las primeras siete jornadas, pero están a solamente cuatro puntos del líder (Bayern) y a un punto de los puestos Champions (Leverkusen).

Un Borussia Dortmund, que además, visita Madrid como el actual líder de la nueva Fase Liga de la Liga de Campeones. El cuadro alemán ha sumado seis puntos en las dos primeras jornadas anotando hasta ¡10 goles! y recibimiento solamente uno. Después de perder la final de la Champions a final de la temporada pasada, los amarillos han comenzado esta edición a pleno rendimiento y mostrándose como un equipo muy potente que dará mucha batalla en el Santiago Bernabéu.

En la primera fecha europea de esta temporada, el Borussia Dortmund ya goleó al Brujas por 0-3 fuera de casa gracias a un doblete de Gittens y otro tanto más de Guirassy. La goleada frente al Celtic en la anterior jornada fue impresionante. Los alemanes le endosaron un increíble 7-1 a los escoceses con tres goles de un brillante Adeyemi en 42 minutos.

Pero no son todo buenas noticias en este Dortmund. Adeyemi, la gran estrella sin duda de este equipo alemán, no estará en el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid. Cayó lesionado ante el Celtic después de marcar aquellos tres goles. Tampoco estarán Duranville y el ex del Girona Yan Couto.

Un Dortmund, que aun con todo eso, tiene un equipo de garantías y lleno de talentos para intentar asaltar el Santiago Bernabéu. Muy atento debe estar el Real Madrid a Guirassy, delantero guineano que ya lleva esta temporada siete dianas con los amarillos y que la pasada campaña fue la estrella del Stuttgart con 28 goles anotados en 28 partidos.

Un equipo también con mucha experiencia con Emre Can en el centro del campo acompañado de jugadores como el austriaco Sabitzer y el ex del Brighton Gross, con un pie excepcional. Acompañado con talento por delante como el caso de Julian Brandt y Malen. Atrás, el equipo amarillo no se queda atrás y la pareja formada por los internacionales alemanes Anton y Schlotterbeck es de máxima garantías.

Posible once del Dortmund

Esta podría ser la alineación del Dortmund para medirse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Gross, Brandt, Sabitzer, Malen; y Guirassy