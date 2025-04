Peligro en la Copa: el árbitro de VAR que condicionó el Osasuna-Real Madrid repite ante la Real Sociedad

Daniel Jesús Trujillo Suárez vuelve a encontrarse con el Real Madrid desde el VAR de cara a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que disputan los blancos este martes contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Este colegiado canario de 42 años fue el encargado desde la sala de videoarbitraje de Las Rozas de perpetrar el escándalo de Pamplona que perjudicó gravemente al Real Madrid ante Osasuna en su lucha por la Liga el pasado 15 de febrero.

Peligro en la Copa del Rey para la noche de este martes en el Santiago Bernabéu. Si bien el árbitro del duelo de vuelta de semifinales de la Copa del Rey será Alberola Rojas, el verdadero peligro por parte del CTA estará en el VAR. En la sala de Las Rozas estará Daniel Trujillo Suárez. Y es que los precedentes del conjunto blanco con este colegiado no gustan nada en la entidad madridista.

Para ello hay que remontarse al pasado 15 de febrero. Hace mes y medio. Jornada 24 de la Liga en El Sadar entre Osasuna y Real Madrid. Los blancos se dejaron dos puntos tras un escándalo arbitral desde el campo y desde el VAR que condicionó por completo este título de Liga. Munuera Montero fue el árbitro de campo y Trujillo Suárez fue el encargado de estar en la sala de videoarbitraje.

Y es que el arbitraje de Trujillo Suárez aquel día desde el VAR fue dantesco y perjudicó gravemente a los blancos. Decidió llamar a Munuera para que pitase un penalti inexistente de Camavinga sobre Budimir por un pisotón cuando el delantero d . Pero, en cambio, no avisó al árbitro de campo para señalar como pena máxima dos penaltis claros a favor del Real Madrid. Uno de Moncayola sobre Vinicius y una mano de Torró en el área.

Audio del VAR de Trujillo Suárez en el Osasuna-Real Madrid

De esta manera avisó Trujillo Suárez a Munuera Montero desde el VAR para que pitase como penalti el pisotón de Camavinga sobre Budimir en contra del Real Madrid: «Te recomiendo un OFR para que valores una acción de penalti, por un pisotón en el área». «Vale, vamos a verla. Vale suéltamela. Golpea de forma temeraria, le pisa claramente. Ponme otra cámara por favor, ponme reversa. Páramela en el contacto, páramela en el contacto, ahí. Nunca toca balón, no toca balón», contestó Munuera.

Camavinga pisó a Budimir después de que el jugador de Osasuna disparara fuera. La acción no supuso nada, el francés iba a taponar el tiro, no llegó y al apoyar el pie, pisó el del delantero. Llamada de Trujillo Suárez a Munuera y penalti en contra del conjunto blanco. Casualmente, cuando las acciones ocurrieron en la otra área, el colegiado tinerfeño desapareció y no llamó a su compañero para avisarle.