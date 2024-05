El palo de Luis Enrique a Mbappé que pasó desapercibido en el PSG: «A ver quién tienen intención…»

Luis Enrique sigue lanzando dardos a Kylian Mbappé. El entrenador del Paris Saint-Germain habló tras el último partido de liga inglesa (victoria ante el Metz por 0-2) y dejó un mensaje con un claro doble sentido, que al principio puso pasar desapercibido, pero que tiene en el próximo jugador del Real Madrid a su destinatario.

El técnico español analizó la semana que ahora tiene por delante el PSG, una semana que derivará en la final de la Copa de Francia ante el Olympique de Lyon en Lille. Ese será el último encuentro de la temporada para los parisinos y, por tanto, también para Kylian Mbappé, que ya anunció que no renovará con el PSG y que la próxima temporada jugará en Madrid.

«Cuento como siempre con todos los jugadores que tengo en la plantilla para el último partido de la temporada, como he hecho a lo largo de toda la temporada, cuento con todos ellos», comentó Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al partido ante el Metz. «Algunos jugarán, algunos no, algunos se quedarán fuera de la lista…», añadió el técnico del Paris Saint-Germain.

Sin embargo, después dejó una frase que supone un dardo a Kylian Mbappé. «Veremos a ver quiénes están más preparados, quiénes están con más ganas, quiénes tienen la intención de jugar», soltó Luis Enrique, que no dio nombres propios, no mencionó -como es lógico- a ninguno de sus jugadores, pero que se entiende por Mbappé por toda la situación en la que está inmersa.

El dardo de Luis Enrique a Mbappé

La clave de la frase de Luis Enrique está en la palabra «intención» y es ahí donde está el dardo a Kylian Mbappé. Luis Enrique no se refiere a la disponibilidad física del jugador francés, a si podrá llegar en condiciones óptimas (no ha jugado los dos últimos partidos por lesión muscular), sino a su «intencionalidad», es decir, a si tendrá ganas de jugar con el PSG esta final de Copa. Es el último encuentro antes de la Eurocopa y el último como futbolista del Paris Saint-Germain.

El próximo jugador del Real Madrid no entró en la convocatoria de los últimos dos partidos, pero por un motivo físico: está lesionado. Es por este motivo por el que el jugador no jugó estos dos últimos encuentros de Ligue 1, no porque no quisiera o porque no tuviera la «intención» de jugarlos utilizando las palabras de Luis Enrique.

«Es una semana muy bonita porque jugar la final de Copa es importante, es una semana muy bonita», añadió el entrenador asturiano en esta rueda de prensa. A Mbappé, por su parte, sólo le queda un único partido para despedirse del PSG. Y lo hará en la final de la Copa con unos números de récords en la entidad parisina. 307 partidos, con 256 goles y 108 asistencias. Así, desde el Real Madrid ya se espera a que termine la temporada para poder hacer oficial el fichaje de Mbappé, uno de los refuerzos más esperados que tendrá que esperar como mínimo hasta después de la final de la Champions League.