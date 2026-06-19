Operación blindar a Tchouaméni

El Real Madrid tiene una cosa muy clara: Aurélien Tchouaméni no está en venta. En Valdebebas observan con cierta sorpresa todos los rumores que han situado al internacional francés lejos del Santiago Bernabéu durante las últimas semanas. La realidad es justamente la contraria. El club blanco no sólo no contempla su salida, sino que ya trabaja con una hoja de ruta que pasa por convertirle en uno de los pilares del proyecto a largo plazo. El siguiente paso será ofrecerle una renovación una vez finalice su participación con Francia en el Mundial.

La idea del Real Madrid es sentarse con el jugador durante el verano para ampliar un contrato que actualmente expira en 2028. En la entidad consideran que no tiene sentido esperar mucho más. El objetivo es evitar que Tchouaméni llegue al verano de 2027 a tan sólo un año de terminar su vinculación y con la posibilidad de empezar a escuchar propuestas del mercado.

Por ello, el club prepara una oferta importante. Una renovación de larga duración, con una mejora salarial significativa y con un mensaje muy claro detrás: el Real Madrid le considera uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. Actualmente, el francés percibe alrededor de siete millones de euros netos por temporada, una cifra que quedaría claramente mejorada en el nuevo acuerdo.

Confianza máxima

La confianza en Tchouaméni es absoluta. Tanto en los despachos como en el cuerpo técnico. Mourinho considera que es una pieza fundamental para construir su nuevo Real Madrid. El portugués valora lo versatil que es y como se adapta a diferentes posiciones. El francés puede actuar como mediocentro posicional, pero también como central cuando las circunstancias lo exigen.

Precisamente esa capacidad para desempeñar diferentes funciones encaja a la perfección en la idea de juego del técnico portugués. Mourinho quiere un equipo competitivo, agresivo, equilibrado y capaz de adaptarse a distintos contextos de partido. En ese escenario, Tchouaméni es uno de esos futbolistas que permiten modificar estructuras sin necesidad de realizar cambios. Puede proteger a los centrales, liderar la salida de balón o reforzar la defensa cuando el encuentro lo requiere.

Pero la valoración hacia el francés va mucho más allá del aspecto futbolístico. En el club destacan constantemente su inteligencia, su educación, su comportamiento y su capacidad para ejercer liderazgo dentro del vestuario. Consideran que reúne muchas de las cualidades que debe tener un capitán del Real Madrid y le ven como uno de los referentes de la próxima generación madridista.

Además, hay un aspecto que ha reforzado todavía más su posición dentro del club: su fortaleza mental. Tchouaméni ha sabido sobreponerse a momentos muy complicados. El Bernabéu le señaló en varias ocasiones cuando entendió que no estaba ofreciendo el rendimiento esperado, pero el francés nunca se escondió. Siguió trabajando, asumió las críticas y terminó convirtiéndose en un jugador imprescindible para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo blanco.

Un incidente olvidado

En cuanto al incidente protagonizado con Fede Valverde en el vestuario de Valdebebas, en el Real Madrid consideran el asunto completamente cerrado. Ambos futbolistas fueron sancionados económicamente y el episodio forma ya parte del pasado. De hecho, dentro del club nadie señala a Tchouaméni como el principal responsable de lo ocurrido. Aunque reconocen que se equivocó al responder con violencia, también entienden todo lo que había soportado previamente. Pagó una multa de medio millón de euros y el asunto quedó resuelto internamente.

Por todo ello, la postura del Real Madrid es firme. En la Premier League son varios los clubes que siguen muy de cerca la situación del francés, pero en Valdebebas ni siquiera contemplan abrir una negociación. Sólo una oferta absolutamente fuera de mercado, superior a los cien millones de euros y difícil de rechazar, obligaría al club a sentarse a escuchar. Mientras tanto, el plan es otro muy distinto: renovar a Tchouaméni, convertirle en uno de los líderes del vestuario y construir junto a él el nuevo proyecto de Mourinho.