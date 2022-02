Once oficial del Real Madrid contra el Rayo: Nacho hará de Alaba

El once oficial del Real Madrid para el duelo que medirá a los blancos con el Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas tiene como principal novedad la presencia de Nacho Fernández en el puesto de central, contando con la confianza de Carlo Ancelotti en él para reemplazar al lesionado David Alaba. El resto, once de gala para el equipo blanco, que no tiene a Fede Valverde en el centro sino que recupera a la CMK un día más.

El once oficial del Real Madrid para medirse al Rayo es el siguiente: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius y Benzema.

El Real Madrid busca ante el Rayo Vallecano mantener o aumentar los seis puntos de ventaja con el Sevilla, segundo clasificado. Los madridistas saben que es una jornada importante, ya que la diferencia puede aumentar si vencen en Vallecas y los hispalenses pierden puntos en el derbi sevillano contra el Betis. Por otro lado, los de Iraola tratarán de poner punto final a su mala dinámica antes de jugarse el pase a la final de la Copa del Rey en el Benito Villamarín.