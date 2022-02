Rayo Vallecano - Real Madrid: hora, canal TV y dónde ver online en directo el partido de Liga Santander.

El Real Madrid visita el Estadio de Vallecas este sábado para medirse al Rayo Vallecano en el partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga Santander. El conjunto que entrena Carlo Ancelotti buscará esa victoria a domicilio para reafirmarse como líder indiscutible del campeonato liguero, mientras que los de Andoni Iraola podrían tener la mirada más puesta en el choque de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey donde tienen que remontar al Betis.

Después de la aplastante victoria por 3-0 frente al Alavés al Real Madrid se le presenta una nueva oportunidad para sumar tres puntos que le permitan seguir liderando con holgura la clasificación de la Liga Santander. Pese a la goleada ante los babazorros, el juego de los de Carlo Ancelotti fue un poco gris, por lo que este encuentro contra el Rayo Vallecano les puede servir para mejorar sensaciones y llegar de la mejor manera posible al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el PSG.

Una de las ausencias para este partido parece que será David Alaba. El polivalente defensa austríaco no se ejercitó en la sesión del viernes y todo apunta a que Carlo Ancelotti no querrá forzar ni arriesgar, más sabiendo que tiene hombres menos habituales como Nacho Fernández que pueden suplir sin ningún tipo de problemas al ex del Bayern. El resto del equipo podría estar ligeramente marcado por algún otro tipo de rotación, aunque al no haber habido partido intersemanal llegarían frescos a Vallecas.

El Real Madrid tendrá delante a un Rayo Vallecano que firmó un inicio de temporada increíble pero que ya ha ido bajando el nivel con el paso de las jornadas. De ser Vallecas un fortín, los de Iraola no ganan en su campo desde principios de febrero -en Copa- o desde mediados de diciembre -en Liga-. Además, se han ido descolgando de los puestos europeos y eso les hace más peligrosos porque querrán conseguir esos tres puntos para darle una alegría a su afición y volverse a meter en la lucha. Además, el próximo jueves disputan la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Betis, al que le tendrán que remontar el 1-2 que encajaron en la capital de España.

Horario del partido de Liga Santander

El Real Madrid se enfrenta al Rayo Vallecano en el partido de la jornada 26 de la Liga Santander a partir de las 18:30 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

¿Dónde se juega el Rayo Vallecano – Real Madrid?

El Estadio de Vallecas acoge este sábado 26 de febrero a las 18:30 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 26 de la Liga Santander entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid

¿Dónde ver por televisión y online el partido?

El Rayo Vallecano – Real Madrid se podrá ver en televisión a través del canal de Movistar LaLiga. Además, en DIARIO MADRIDISTA encontrarás la narración online en directo del partido de la jornada 26 de la Liga Santander, con el minuto a minuto, resultado y goles del Rayo Vallecano – Real Madrid desde una hora antes del arranque del mismo.

¿Quién arbitra el Rayo Vallecano – Real Madrid?

El colegiado designado para el partido de Vallecas de este sábado entre Rayo Vallecano y Real Madrid es Isidro Díaz de Mera. En el VAR estará José Luis González González.