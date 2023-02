Once oficial del Real Madrid contra Osasuna: Nacho y Ceballos son titulares

El once oficial del Real Madrid para el duelo que enfrenta a los blancos contra Osasuna en El Sadar tiene como gran novedad la presencia de Nacho en el lateral derecho y Ceballos sigue en el once. Carlo Ancelotti no puede contar con Benzema, Kroos, Mendy, Tchouaméni y Mariano, pero recupera a Courtois y Vinicius, que son titulares.

Este es el once oficial del Real Madrid para el duelo contra Osasuna: Courtois; Nacho, Militao, Rüdiger, Alaba; Camavinga, Modric, Ceballos; Valverde, Vinicius y Rodrygo.

El Real Madrid está obligado a ganar a Osasuna para seguir en su pelea por la Liga. Los blancos están a ocho puntos del Barcelona y un nuevo pinchazo en la competición doméstica supondría decir prácticamente adiós a las opciones de campeonato.