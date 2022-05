Once oficial del Atlético en el derbi contra el Real Madrid hoy

El Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Wanda Metropolitano en el partido correspondiente a la jornada 35 de la Liga Santander. La polémica por el no pasillo al campeón ha marcado este duelo a lo largo de toda la semana. Simeone no quiere que eso afecte a sus pupilos y les desvíe del objetivo, que no es otro que ganar para afianzarse en los puestos Champions. Para ello el técnico apostará por un once revolucionario.

Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Reinildo; Llorente, Koke, Kondogbia, Carrasco; Correa y Cunha

El conjunto rojiblanco se juega mucho en este derbi. La derrota del Betis ante el Barcelona hace que una victoria del Atlético en este partido les coloque muy cerca del objetivo de estar en Champions el próximo curso. La diferencia entre ambos conjuntos en estos momentos es de tres puntos a falta de cuatro jornadas para el final, por lo que de ganar serían seis a falta de nueve por disputarse.

El Atlético no quiere que nada le desvíe de su camino. El equipo no llega en su mejor momento, tan sólo ha sumado una victoria en los últimos cuatro partidos. La crisis goleadora está pasando factura a los de Simeone que no terminan de cerrar su presencia en la próxima edición de la máxima competición europea. Ante esta situación el técnico ha decidido revolucionar el once y apostar por Matheus Cunha en la punta de ataque.

La gran sorpresa del once es la ausencia de Antoine Griezmann. El francés no atraviesa por su mejor momento. Su rendimiento dista mucho del esperado. El Atlético hizo una apuesta fuerte al recuperarle y el delantero galo no termina de encontrar su mejor versión, aquella que consiguió como rojiblanco a las órdenes del Cholo, y eso le ha costado un puesto en el once del Atlético en el derbi ante el Real Madrid.