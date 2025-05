Oficial: Trent Alexander-Arnold ya es jugador del Real Madrid

El primer fichaje que hizo el Real Madrid de cara a la próxima temporada ya es una realidad. El conjunto blanco ha hecho oficial el fichaje de Trent Alexander-Arnold, que ha firmado con la entidad madridista hasta 2031. El lateral derecho inglés, que llega libre, jugará el Mundial de Clubes a las órdenes de Xabi Alonso.

La incorporación de Arnold al Real Madrid era crucial. En el club blanco confían plenamente en que el fichaje del inglés supondrá un notable salto en la calidad de la plantilla. En Valdebebas tienen la esperanza de que Carvajal recupere su nivel tras la grave lesión sufrida frente al Villarreal, pero al mismo tiempo son conscientes de la necesidad de reforzar la banda derecha, donde actualmente solo está Lucas Vázquez, que se irá de la entidad madridista tras el Mundial de Clubes.

Arnold es un lateral derecho de élite, pero también aporta mucho más. El inglés es un jugador completamente diferencial y puede desempeñarse en el centro del campo, como interior diestro. Además, es un experto en jugadas a balón parado, tanto en lanzamientos de falta como en saques de esquina, una faceta a la que la entidad madridista este curso no le está sacando todo el provecho que debería.

Misma prima que Rüdiger y Alaba

Arnold llega al Real Madrid libre, pero no gratis. Esto es importante aclararlo, ya que la entidad madridista no ha tenido que pagar al Liverpool por el traspaso, puesto que finaliza contrato y el lateral inglés ha decidido no renovar, pero sí deberá hacer un esfuerzo pagando lo que se conoce como prima de fichaje para el futbolista.

En esta ocasión, la prima de fichaje no será tan elevada como la que percibió Mbappé, por lo que estará a la altura de la que recibieron Rüdiger y Alaba al llegar al Bernabéu libres. Es decir, la cantidad que el club blanco pagará al jugador no superará los 20 millones de euros.

Comunicado oficial del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y el Liverpool FC han llegado a un acuerdo por el que Trent Alexander-Arnold queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, desde el 1 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2031.

El jugador internacional inglés, de 26 años, llega a nuestro equipo tras conquistar nueve títulos con el Liverpool: 1 Champions, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Premier League, 1 Copa de Inglaterra, 2 Copas de la Liga y 1 Supercopa de Inglaterra.

Alexander-Arnold, que ha desarrollado toda su trayectoria como futbolista en el Liverpool, es internacional absoluto desde 2018 con Inglaterra, con la que ha disputado dos Mundiales (2018 y 2022) y una Eurocopa (2024).

A nivel individual, ha sido incluido una vez en el FIFA FIFPro World 11 (2020), dos en el equipo de la temporada de la UEFA Champions League (2018/19 y 2021/22) y tres en el equipo ideal de la Premier (2018/19, 2019/20 y 2021/22). Además, fue elegido mejor jugador joven de la Premier 2019/20.

Alexander-Arnold disputará con el Real Madrid el Mundial de Clubes que se celebrará en Estados Unidos a partir del 14 de junio.