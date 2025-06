Ocho años en «visto»: Huijsen cumple un sueño tras reencontrarse cara a cara con su ídolo Isco

Dean Huijsen por fin conoció a uno de sus ídolos. Después de la victoria 5-4 en la semifinal de la Liga de las Naciones contra Francia, el nuevo central del Real Madrid se ha fotografiado con Isco, ex madridista, al final del encuentro. Primero, el joven de 19 años publicó una historia de Instagram intercambiándose la camiseta con el malagueño. No obstante, minutos después de haber subido el cliché en redes, el ex del Bournemouth se dio cuenta de un detalle muy gracioso.

Cuando uno sube una historia a Instagram y que etiqueta a otra persona, esta mención sale en el chat privado de las dos personas. Pues, cuando Dean Huijsen publicó la fotografía junto a Isco, el zaguero se dio cuenta de un mensaje revelador, que sin duda había olvidado. El 21 de abril de 2017, Dean ya se había puesto en contacto con su ahora compañero de selección. Para los 25 años del mediocampista, Huijsen, quien había cumplido hace unos días los 12 años (14 de abril), felicitó al actual jugador del Betis. «Feliz cumpleaños crack», había escrito el adolescente al malagueño.

Un detalle muy curioso y divertido lo compartió el propio Dean en su cuenta de Instagram. El defensa publicó «2017-2025», bromeando sobre la situación: uno de sus ídolos le había dejado ‘en chat’… ¡durante ocho años! Sin embargo, esto es algo cada vez más habitual. Con la expansión de las redes sociales, cualquier persona puede intentar contactar con sus referentes, pero otra cosa es que estos lleguen a ver el mensaje. Al fin y al cabo, las figuras públicas acumulan millones de seguidores y sus bandejas de entrada suelen estar saturadas.

Dean Huijsen posted an IG screenshot of him wishing Isco ‘Happy Birthday’ in 2017. 🤣 pic.twitter.com/aAN16wXw9z — Madrid Zone (@theMadridZone) June 5, 2025

Lo más curioso es que, por esas vueltas inesperadas que da la vida, Huijsen e Isco finalmente coincidieron, y aquel mensaje olvidado durante años por fin fue leído y respondido, demostrando que en el fútbol, como en la vida, nunca se sabe cuándo puede llegar ese momento especial… aunque sea con ocho años de retraso.

Huijsen impresiona

El Real Madrid tiene central para rato. En las semifinales de la Liga de Naciones ante Francia, Dean Huijsen ha impresionado. El joven central, flamante fichaje blanco, fue titular junto a Robin Le Normand y no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó con creces. A sus 19 años, el zaguero demostró una madurez y una seguridad impropias de su edad, siendo clave para frenar el peligroso ataque francés y mostrando una gran inteligencia táctica y temple en los momentos decisivos.

Sus números en el partido reflejan su impacto: tocó el balón en 41 ocasiones con un 91% de acierto en el pase, ganó todos sus duelos individuales, acertó en los balones largos y recuperó cinco balones. Incluso estuvo a punto de marcar su primer gol con la Selección, aunque fue anulado por un fuera de juego milimétrico. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, no dudó en elogiarlo. «Es de ese tipo de jugadores que tienen la madurez impropia de su edad. Para nosotros no ha sido ningún descubrimiento, porque sabíamos lo que podía hacer. Ha tenido su oportunidad y sabemos su potencial, y por eso ha sido fichado por el Real Madrid. Demuestra que en este equipo está caro jugar, porque el nivel es extraordinario», explicó en rueda de prensa.

Todo apunta a que Huijsen está llamado a marcar una época en el fútbol español y a convertirse en un referente en la defensa del Real Madrid y la selección. Su progresión meteórica y su capacidad para responder en los momentos clave hacen que el futuro de la zaga española y madridista esté en buenas manos.