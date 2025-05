El emotivo mensaje de Dean Huijsen que ha conquistado al madridismo: «Nos vamos a casa»

Dean Huijsen es nuevo jugador del Real Madrid y su llegada a Valdebebas no es una coincidencia. En su última publicación en redes sociales, el central ha desvelado que es madridista desde que nació. En Instagram, el defensa ha subido una foto suya de cuando todavía era un niño, pero con la camiseta blanca encima de los hombros. Si ya se había ganado a la afición, el mensaje que emitió ha creado todavía más expectativas: «Nos vamos a casa».

Un mensaje lleno de ganas e ilusión. Dean Huijsen será jugador del Real Madrid a partir del 1 de junio. No obstante, no pisará los verdes de Valdebebas hasta el día 9 o 10 de junio. Convocado con la Selección Española, el zaguero disputará la Final Four de la Liga de las Naciones en Alemania. Independientemente de si vence o no a Francia en la semifinal del próximo 5 de junio, la Roja jugará obligatoriamente el 8 de junio: ya sea para disputar el tercer y cuarto puesto (en caso de derrota ante Francia) o para luchar por levantar su segunda Nations League consecutiva.

Dean Huijsen quería al Madrid desde el primer día

Dean Huijsen es el nuevo gran refuerzo del Real Madrid. El club blanco ha cerrado su fichaje por unos 59 millones de euros, convirtiéndolo en el primer gran movimiento de la nueva etapa que liderará Xabi Alonso desde el banquillo. El central, internacional con España, firma hasta 2030 y será pieza clave en el próximo Mundial de Clubes. El club madridista pagará la cláusula de rescisión en tres plazos, convencido de que el central puede ser un referente tanto en el club como en la selección española.

Su sueño siempre fue el mismo: quería jugar de blanco. Pese al interés de grandes clubes europeos como Chelsea, Bayern de Múnich, Liverpool y Paris Saint-Germain, Huijsen siempre tuvo claro que su prioridad era el Real Madrid, lo que facilitó las negociaciones y permitió al club cerrar su fichaje frente a la competencia. Además, su padre le ‘delataba’. En varias ocasiones, el progenitor de Dean compartía numerosas indicios que dejaban a entender que su hijo estaba cerca de Chamartín.

Era un secreto a voces, pero varias personalidades confirmaron que esa era la verdadera ambición del defensa. En una entrevista con DAZN, el entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, dejó claro que Dean Huijsen solo tenía ojos para el Real Madrid. «Era lo que realmente quería hacer», afirmó el técnico vasco sobre el joven zaguero que ya tuvo a Mourinho como entrenador.

Huijsen, de solo 20 años, es un central que destaca por su físico imponente (1,97 metros), velocidad, solvencia en el juego aéreo y calidad técnica. El club llevaba años siguiendo su evolución desde que jugaba en el Málaga, aunque en su día el jugador optó por la Juventus para seguir creciendo fuera de España. Tras su paso por la Serie A y la Premier League, donde se consolidó como titular en el Bournemouth, Huijsen llega en plena madurez para asumir el reto del Real Madrid.