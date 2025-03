Oblak revela una nueva conversación con Julián Álvarez sobre el penalti: «No entiende qué ha pasado…»

Jan Oblak ha vuelto a analizar la eliminación del Atlético de Madrid en la Champions League contra el Real Madrid, ya lo hizo cabizbajo una vez terminó el encuentro sobre el césped del Metropolitano, y ha explicado su versión del penalti de Julián Álvarez. El portero esloveno desvela en una entrevista que ha vuelto a hablar sobre ello con el delantero argentino, advierte que nadie entiende realmente lo que ha ocurrido y acepta que su equipo tuvo mucha mala suerte en el doble toque de Julián.

«La verdad es que durante los últimos días no quería hablar mucho con la prensa porque me imagino que está saliendo todo esto. Me han comentado un poco, pero nadie lo tiene muy claro. Tampoco puedo decir mucho más», comenzó señalando el portero del Atlético de Madrid sobre los dos toques del penalti de Julián Álvarez contra el Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

«Nadie lo tiene claro y nadie sabe exactamente lo que es. Hay una explicación y por lo que me han contado hay una imagen que se ve bastante distinta. Nadie sabe lo que es. He hablado con Julián Álvarez en el vestuario y él tampoco entiende muy bien que ha pasado. Como todos», confesó Jan Oblak.

«Es algo que tienes que tener muy mala suerte y el otro equipo muy buena suerte… Yo me lo estoy explicando así. Y ha pasado algo que pasa muy pocas veces o no ha pasado nunca. Es algo que nos ha tocado a nosotros y estoy seguro que ahora van a cambiar las reglas, y nosotros hemos sido el equipo que hemos tenido esta mala suerte…», culminó el capitán rojiblanco en los micrófonos de DAZN antes del duelo liguero contra el Barcelona.

🗣️ «Nadie lo tiene claro. Nadie sabe exactamente qué es. He hablado con Julián y él tampoco entiende muy bien qué ha pasado» 👉🏻 Las palabras de Jan Oblak sobre el gol anulado al Atleti en el penalti de Julián Álvarez pic.twitter.com/op6gHjPyn7 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 14, 2025

Le Normand analiza el Atleti-Barça

Robin Le Normand, defensa del Atlético de Madrid, expresó este viernes que su equipo tiene que llegar al partido de este domingo contra el Barcelona en el Metropolitano «con mucha determinación, muchas ganas y mucha ilusión», como se ve en los entrenamientos, en los que «la gente está ya enchufada».

Después de la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, el pasado miércoles, su equipo se enfrenta a otro encuentro decisivo, «como todos los que quedan», según explicó el central internacional español y campeón de la Eurocopa 2024.

Su equipo, tercero, está un punto por detrás del Barcelona, que sigue como líder de la Liga a falta de once jornadas. «Está claro que es un partido muy, muy importante. Hay que llegar al partido con mucha determinación, muchas ganas, mucha ilusión y se nos ve entrenando, que la gente está ya enchufada y preparada para este partido», aseguró el defensa del Atlético, protagonista de 26 encuentros en su primera campaña en el club, 21 de ellos como titular.