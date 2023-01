Las notas del Real Madrid contra la Real Sociedad: a Vinicius sólo le faltó el gol

El Real Madrid no pudo pasar del empate ante la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos generaron ocasiones, pero no pudieron con la zaga vasca. Con este pinchazo el Barcelona se distancia a cinco puntos. Milito demostró su poderío físico en defensa y Vinicius lo intentó, pero no fue suficiente.

Courtois – BIEN

Se llevó un par de sustos en la primera mitad, pero los jugadores de la Real Sociedad no tuvieron la puntería afinada. En la segunda mitad Kubo sí le obligó a hacer una buena intervención abajo.

Nacho – BIEN

Otra vez titular y otra vez el dueño del lateral derecho. Erró en una entrega en salida de balón. Por lo demás, correcto y combinando muy bien con Valverde y Rodrygo.

Militao – NOTABLE

El jefe de la defensa. No tuvo mucho trabajo en la primera parte y el que tuvo lo solventó bien. Ganó todos los duelos.

Rüdiger – APROBADO

Perfecto en defensa ganando los duelos a los rivales. Pudo sufrir un penalti de Le Normand que ni el árbitro ni el VAR vieron sancionable.

Camavinga – BIEN

Otra vez lateral izquierdo, pero esta vez desde el principio. Correcto a pesar de que no era su posición y sumando en ataque. Midió mal en una acción con Kubo que estuvo cerca de costarle caro al Madrid.

Kroos – APROBADO

Kubo no le dejó respirar. El japonés no le permitió crear a gusto. A la media hora pudo hacer el primero con un disparo que paró Remiro.

Valverde – APROBADO

Mejor que en otros partidos como interior derecho. Muy bien combinando con Rodrygo. Subió su nivel respecto a otros encuentros. Fue sustituido por Asensio.

Ceballos – BIEN

Está de dulce y se le nota. Sufrió un par de entradas duras. En todo momento intentó ser protagonista. Tuvo la primera oportunidad del segundo tiempo, pero se topó con Remiro. Tras un buen partido, en el 77 dejó su sitio a Modric.

Rodrygo – BIEN

De lo mejor del Real Madrid. Por la banda derecha creó peligro y encaró. Tuvo mucho protagonismo y siempre fue un socio para sus compañeros.

Vinicius – BIEN

Nadie pudo pararle, hasta que se topó con Remiro. Primero rompió a Zubeldia y después a Diego Rico en dos acciones brillantes. Justo antes del descanso falló un mano a mano con el portero de la Real. En el 70 volvió a romper a la zaga, pero se topó de nuevo con el meta de la Real.

Benzema – APROBADO

Tuvo la primera del Real Madrid. Buen nivel del francés. Dio un pase a Vinicius que el brasileño no supo definir.

Modric

Entró por Ceballos restando algo más de 10 minutos para el final.

Asensio

Saltó al campo por Valverde.

Ancelotti – SUSPENSO

Volvió a apostar por Camavinga de lateral izquierdo. Dio descanso a Modric y premió a Ceballos con una titularidad merecida. No dio con la tecla y no fue capaz de encontrar la fórmula para ganar el duelo.