Neymar critica que Mbappé salga gratis del PSG

La relación entre Neymar y Mbappé no fue la mejor en el Paris Saint-Germain, y antes de que la estrella francesa recale en el Real Madrid, el brasileño ha puesto de manifiesto en redes sociales su enemistad con el todavía futbolista del PSG hasta el 30 de junio de 2024, criticando que salga gratis del club francés.

Neymar le ha dado like a una publicación en redes sociales donde se afirma que Kylian Mbappé perturbó el ambiente del vestuario del PSG con su ego. Un me gusta que ya se ha hecho viral y en el que se confirma la mala relación entre la estrella francesa y la estrella brasileña. Neymar también criticó que Mbappé vaya a salir gratis del PSG.

«Ningún jugador debe ser superior a una institución. El PSG, un ejemplo de gestión futbolística. Supieron reunir a los mejores jugadores y tenían el mejor equipo del planeta. Cuando el equipo empezó a funcionar bien, el ego de ‘cierto francés’ empezó a perturbar el ambiente. Mbappé empezó a sentirse excluido, la mayoría del equipo hablaba español y él amenazó con dejar el equipo. Para no perder a su preciado Mbappé, el PSG empezó a vender a los que no coincidían con el pensamiento de Mbappé y trajo a los jugadores franceses que quería. Después de hacer todo lo posible para que todo saliera como quería, Mbappé comunicó al PSG que dejaría el club gratis al final de la temporada. Y al final, esto es lo que le queda al PSG», dice la publicación a la que Neymar ha dado like en sus redes sociales.

Mbappé y Neymar llegaron juntos al PSG en el verano de 2017. El cuadro parisino se gastó unos 400 millones entre ambos futbolistas para lograr una competición que todavía no han ganado: la Champions League. La relación entre ambos se fue deteriorando poco a poco con el tiempo, y ahora se confirma que está totalmente rota. Neymar vive sus últimos años de fútbol jugando en Arabia y Mbappé vive sus últimos meses en el PSG antes de marcharse a final de temporada al Real Madrid.

Mbappé jugará en el Real Madrid

Kylian Mbappé acordó el pasado lunes por la noche que se incorporará a la disciplina del Real Madrid a partir del 1 de julio de 2024 y para las próximas cinco temporadas, tal y como adelantó OKDIARIO en exclusiva. El delantero francés, que anunció el pasado jueves que abandona el Paris Saint Germain al final de temporada, alcanzó un pacto verbal con la entidad blanca y ahora el club madridista comunicará a su actual equipo que se llevarán al jugador este verano, tal y como establece la normativa de la FIFA.

A sus 25 años, Mbappé ha decidido dar el paso más importante de su carrera deportiva abandonando París tras siete temporadas en las que no ha conseguido ganar la Champions League. El jugador dio su sí quiero a la delegación madridista encabezada por el asesor económico principal de Florentino Pérez. Presentes en la reunión también estuvieron su madre Fayza Lamari y su padre Wilfried Mbappé, quien vuelve a estar en el día a día del jugador tras un tiempo alejado.