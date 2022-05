El Nápoles aprieta para renovar a Fabián

El Nápoles tiene temor a perder a Fabián Ruiz gratis, dado que su contrato finaliza en junio de 2023. Hasta ahora el tema de la renovación había estado aparcado, pero el club partenopeo no quiere que otro de sus jugadores se marche libre y ya ha puesto sobre la mesa de manera informal su renovación. El centrocampista, ex del Betis, está protagonizando una de sus mejores temporadas y está en la agenda de varios clubes. Su deseo en caso de salir de Italia no es otro que regresar a España, aunque el Nápoles ahora trabaja en prolongar su estancia. Eduardo Inda informó en El Chiringuito de Jugones que Ancelotti había pedido su fichaje a la dirección deportiva flanca.

El Nápoles no quiere que más jugadores salgan gratis, como hará este verano Insigne y ya hicieron el pasado verano futbolistas como Maksimovic o Hisaj. Para remediarlo, está poniendo especial atención en jugadores que están a punto de entrar en su último año de contrato, como es el caso de Fabián Ruiz. Al centrocampista español no le faltan pretendientes en el mercado y el club italiano es consciente de que en el próximo mercado preguntarán por su situación. Ante la posibilidad de que el ex del Betis terminara agotando su contrato y marchándose por tanto libre, el presidente Aurelio de Laurentiis se ha puesto manos a la obra para intentar acercar posturas con el jugador.

Hasta ahora no se había tocado el tema de su renovación y Fabián seguía con el mismo contrato que firmó en 2018, cuando hizo las maletas desde Sevilla para aterrizar en Nápoles. Desde entonces, ha estado bajo la lupa de grandes clubes, especialmente Barcelona y Real Madrid en España, aunque también le siguen desde la Premier League, con el Newcastle como principal interesado.

Según el diario Corriere dello Sport, esta misma semana De Laurentiis se habría reunido con el propio jugador, sin mediar su agente, para tantear su posible renovación y ver cuáles son las aspiraciones del jugador. De acuerdo con esta información, Fabián Ruiz estaría interesado en una ampliación de cinco años y pasar a cobrar unos tres millones de euros, algo más de un millón más de lo que refleja su actual ficha. De momento la renovación sigue parada, pero el Nápoles está dispuesto a hacer un esfuerzo ante el temor a que se marche gratis.

Su mejor versión en Italia

Fabián Ruiz esta temporada ya ha mejorado su mejor registro desde que aterrizara en Italia. uma siete goles, el más reciente esta semana para ganar al Torino a domicilio, y ha repartido cinco asistencias. A sus 26 años, está en un gran momento de su carrera y es consciente del interés de varios clubes en él.