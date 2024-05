Nacho: «La gente me quiere mucho, sé que el Real Madrid es mi casa»

Nacho Fernández mostró su felicidad y agradecimiento al madridismo por todo el cariño que ha recibido y que sigue recibiendo a día de hoy. Nada más finalizar la celebración en la plaza de Cibeles, el primer capitán blanco habló ante los periodistas, donde se encontraba OKDIARIO y reconoció que «ha sido increíble y muy feliz. Ojalá podamos volver dentro de unos días».

«La gente me quiere mucho, sé que esta es mi casa, es mi club, pero es momento de disfrutar del día. Disfrutar de la final que tenemos en Wembley», comenzaba el capitán del Real Madrid. «Es una sensación única, lo he soñado muchas veces hasta que no lo vives… Es espectacular. Ojalá lo pueda repetir en unos días. El día de hoy no lo voy a olvidar en mi vida», proseguía el central.

Sobre su primera vez subiendo a lo más alto de la Cibeles, Nacho reconoció que fue un momento único y que jamás olvidará: «Le he dado unos cuantos besos (risas) no me quería ir de ahí. No quería que se acabara el momento. Estoy muy feliz. Ojalá pueda volver pronto. Ahí estamos, con la mente en la final. Todos los madridistas somos ambiciosos y queremos volver. Ojalá dentro de unos días se pueda repetir. Hay que vivirlo. Es muy difícil explicarlo en palabras. Como canterano es indescriptible».

Por último, Nacho bromeó sobre Martínez Almeida, ferviente seguidor del Atlético de Madrid, pero que felicitó al Real Madrid y donde informó que estará el próximo 1 de junio en la final de Wembley ante el Borussia Dortmund: «En mi vida no lo soñé. Lo soñé este año. Hoy lo he podido conseguir. He intentado que quede de la mejor manera. Espero que haya quedado bien. El alcalde le hemos dicho que vamos a volver. Está resignado, pero es una persona magnifica».