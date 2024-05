Así fue el momento más esperado: Nacho puso la bufanda y la bandera a la diosa Cibeles

Era el momento más esperado. El más especial. El más bonito. Nacho Fernández subió por primera vez a lo más alto de la plaza Cibeles para ponerle la bufanda y la bandera del Real Madrid a la diosa. Visiblemente emocionado y feliz, el capitán del Real Madrid mostró el título liguero a toda la afición madridista que se agolpó desde primera hora de la mañana de este domingo por las calles de la capital. Después fue acompañado por el resto de capitanes, Luka Modric, Toni Kroos y Dani Carvajal.

Nacho colocó una bandera y una bufanda sobre el cuerpo de la diosa Cibeles. El capitán blanco besó en la mejilla, levantó el puño y miró al cielo. El público aplaudió y después alzó al cielo de Madrid el título número 36 de Liga. Un momento único y bonito que jamás olvidará el canterano del Real Madrid. Un jugador que ha pasado toda una vida por el club de su vida y de su corazón.

La mítica canción We are the Champions de Queen sonaba de fondo en torno a la plaza de la diosa Cibeles. Pero ahí no quedó la cosa. Nacho volvió a besarla en el que quizás es uno de los momentos más emotivos para el capitán blanco, canterano de cuna del Real Madrid. Quién sabe si se trata de su última temporada con la camiseta blanca. Después de enseñar y celebrar en solitario con la afición blanca desde lo más alto de la plaza, subieron el resto de capitanes: Luka Modric, Toni Kroos y Dani Carvajal.

A continuación, todos los jugadores quisieron inmortalizar el momento y se fotografiaron desde lo más alto de la plaza de Cibeles. Por la plataforma pasaron todos y cada uno de los futbolistas de la primera plantilla para recordar un momento único. Algunos de ellos pisaban por primera vez la Plaza de Cibeles, como Jude Bellingham, que habló en un perfecto castellano durante toda la celebración.

Una celebración para el recuerdo

Este momento clausuró una celebración histórica. Comenzó a las 9:30 horas de la mañana en Valdebebas, donde los jugadores recibieron en manos de Pedro Rocha el título liguero. Después, se dirigieron hacia la Real Casa de Correos donde fueron recibidos por la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Después de una media hora en donde habló la presidenta, Florentino Pérez y Nacho Fernández como capitán del Real Madrid, los jugadores salieron al balcón para celebrar con los aficionados que se situaban en la Puerta del Sol.

Posteriormente, acudieron al Ayuntamiento para visitar a José Luis Martínez-Almeida. Tras este acto protocolario, los jugadores blancos finalmente se montaron en un autobús descapotable donde recorrieron las calles de Madrid para llegar hasta la plaza de la diosa Cibeles. Ahí le esperaba toda la multitud para celebrar este título número 36 de Liga. Se vivieron momentos mágicos, como la reedición de la foto de Carlo Ancelotti fumándose un puro con los jugadores. El italiano lo prometió tras ganar al Granada este sábado y cumplió con su palabra.