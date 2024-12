Musa se borra las redes para evitar críticas por la crisis del Real Madrid

Se busca a Dzanan Musa. No hay rastro del jugador bosnio en redes sociales, las ha abandonado después del último partido del Real Madrid de baloncesto, que coincide en tiempo y forma con una nueva derrota del equipo blanco a domicilio. De Musa no aparece nada en redes.

Un vacío que lucía lleno antes del encuentro de los de Chus Mateo ante el Asvel, con publicaciones en sus perfiles de Instagram y X. El abandono de sus cuentas sociales se produce de manera simultánea a la crisis de resultados que atraviesa su equipo en general, especialmente a domicilio con una única victoria en Euroliga.

La última derrota continental, ante el Asvel, se le escapó de las manos en el último segundo. Un sinsabor que castiga al Real Madrid en general y Musa en particular, cuyo rendimiento se ha visto mermado por la lesión del tobillo. No ha sido el mismo desde entonces. Su regreso, intermitente, no le ha permitido encontrarse con su juego.

Musa acortó los plazos de recuperación para reincorporarse cuanto antes con su equipo. También para afrontar el partido con su selección en la última ventana FIBA. Una reducción de los plazos que, como él mismo llegó a reconocer, se lo desaconsejaron desde el Real Madrid.

Durante el partido con Bosnia rindió y parecía que Chus Mateo recuperaba uno de sus principales estandartes. No obstante, entró en barrena durante el Clásico de la Euroliga. Media hora de partido salda con nueve puntos y tres asistencias. Se quedó en un nueve de valoración y sus sensaciones no auguraron una reacción a corto plazo.

El partido liguero contra Joventut Badalona lo confirmó. Sus porcentajes de aciertos rozaron mínimos para una jugador, Musa, que antes de lesionarse era el máximo anotador de su equipo. El Real Madrid necesita su acierto para reconducir el rumbo, especialmente el continental.