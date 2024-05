Müller alucina con el Santiago Bernabéu: «Me fascina, el fútbol es algo muy importante en Madrid»

Thomas Müller siempre ha vivido con especial interés cualquier encuentro ante el Real Madrid. El alemán ha vivido muchas decepciones ante los blancos con el Bayern de Múnich, también alguna victoria, pero son más los fracasos. Es por eso que el delantero vive estos encuentros con intensidad, con muchas ganas, algo que queda patente cuando alza la voz: «El Real Madrid es extremadamente peligroso, pero se les puede plantar cara».

El jugador alemán elogió en los días previos al duelo de Champions tanto al Real Madrid como al Santiago Bernabéu, estadio del que se mostró totalmente fascinado: «Estoy expectante por ver cómo estará, ya que el estadio ha sido remodelado. Lo que me fascina del Bernabéu es que está en el centro de la ciudad. Estás en una zona residencial, doblas la esquina y de repente hay un estadio con 80.000 espectadores», asegura Müller sobre el nuevo Santiago Bernabéu.

«El fútbol es algo muy importante en Madrid. Te das cuenta en partidos como éste. Para mí, personalmente, es un estímulo para aumentar el rendimiento», añadió un Thomas Müller que es una leyenda del Bayern de Múnich.

Además, Müller es consciente de que el Real Madrid «tiene muchas facetas» y deben estar preparados para todas ellas: «Puede replegarse por momentos y no tiene problemas para defender. Sin embargo, saben que tienen excelentes jugadores para contragolpear. Esta idea les ha funcionado muchas veces. No en vano han vuelto a alcanzar las semifinales en los últimos años. El Real Madrid es extremadamente peligroso, pero también se les puede plantar cara. Que podamos ganarles o no dependerá de si metemos o no el balón en el fondo de la red».

Müller analiza el Real Madrid-Bayern

Para el germano este Madrid-Bayern, tras el 2-2 que cosecharon en el Allianz Arena, «será un partido de tú a tú, muy igualado», en el que «el fútbol es cuestión de efectividad». Son esos detalles lo que preocupan a Müller de cara a este trascendental choque por alcanzar la final: «Contra el Stuttgart tuvimos dos magníficas oportunidades en la segunda parte, cuando el marcador era de 1-1. Si las aprovechas, ganas. Si marcas, ganas, si no lo haces, pierdes. A eso se reduce todo. Se trata de milímetros, de si somos eficaces en los momentos en los que creamos ocasiones que podamos convertir. De eso se trata».

El alemán espera que los aficionados bávaros puedan ir en masa a Madrid para apoyarles y opacar a la siempre animada afición merengue: «Precisamente cuando se tiene en mente que el estadio pertenece al Real Madrid, es especialmente importante que los indomables bávaros acudan y añadan una mancha roja al fondo blanco. Ya lo hemos vivido allí antes, sobre todo cuando avanzamos en los penaltis en 2012, cuando toda la afición estaba allí. Será sin duda un factor importante».

El Bayern de Múnich lleva desde 2012 sin superar al Real Madrid en una eliminatoria de Champions League, el mismo tiempo sin lograr una victoria ante los blancos. Fue en 2012, cuando los penaltis decidieron en favor de los alemanes. Desde entonces, tres eliminatorias (dos semifinales y unos cuartos de final) en los que el Real Madrid superó al Bayern. De hecho, en los últimos ocho partidos ante ellos, seis triunfos y dos empates. Si nos remontamos algo más atrás, a los últimos 14 enfrentamientos, nueve triunfos del Madrid, tres empates y solo dos derrotas…