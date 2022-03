Luka Modric vale su peso en oro y contra el PSG volvió a demostrar que tiene cuerda para rato y que su último baile está lejos. El centrocampista se ganó la renovación con una recital espectacular en el Bernabéu y a sus 36 años fue vital para obrar el milagro en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Si la renovación estaba paralizada el croata la agilizó con su buen hacer en el partido más importante de la temporada. En las próximas semanas podría hacerse oficial, incluso.

La renovación de Luka Modric parecía encarrilada pero Eduardo Inda informó en El Chiringuito de Jugones que su ampliación de contrato se ha paralizado en las últimas semanas. El director de OKDIARIO aseguró en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol que: «Se ha hablado largo y tendido y el jugador está mosca porque el Madrid no le ha tocado. Es raro, pero del caso no se ha vuelto a hablar y está parado. Me refiero a un jugadorazo, a un Balón de Oro, a un jugador ejemplar dentro del campo y es Luka Modric. Está mosca, está confuso. Después de París todas las renovaciones se frenaron en seco porque hay malestar en las alturas del Bernabéu por el juego del equipo».

Así que todo hace indicar que después de su exhibición contra el PSG, Luka Modric ha agilizado una renovación que podría ser anunciada en las próximas semanas. Ambas partes siempre tuvieron la intención de añadir un año más al historial del croata en el Real Madrid y el futbolista acabó con todas las dudas en una noche mágica para el madrididismo. Modric condujo las máquinas del equipo en una segunda parte mágica en la que junto a Benzema aupó la remontada. Su conducción y asistencia al galo en el segundo gol del conjunto blanco ya es historia de la entidad al igual que un centrocampista de 36 años que le ha ganado la partida al tiempo. La foto de su carrera y corte a Messi también es de museo.

«No tardamos ni dos minutos»

Después de que el club frenara la renovación, Luka Modric evitó hablar sobre su prolongación de contrato en la previa al duelo contra el PSG. Sí lo hizo el pasado mes de enero después de levantar la Supercopa de España y ser el mejor jugador de la final después de su golazo contra el Athletic Club.

“Con el club tenía buena relación y sigo así, seguro que vamos a llegar a un acuerdo y hacer lo que pensamos que es lo mejor para los dos. No tardamos ni dos minutos para llegar a un acuerdo. No estoy pensando ahora mismo en eso. Se sabe mi deseo, espero que el club también», afirmó el futbolista croata que renovará hasta 2023 y tendrá el final soñado con el Real Madrid. Después de retirarse de la selección en el próximo Mundial de Qatar todo hace indicar que pondrá punto y final a su etapa en el club blanco con 37 años.