Misión especial para Ceballos

Dani Ceballos se ha machacado para llegar a este encuentro contra el Arsenal, que se celebrará el martes en el estadio Santiago Bernabéu. El utrerano ha devorado plazos con trabajo y sacrificio para poder estar disponible. Como contó OKDIARIO, siempre tuvo claro que se iba a apuntar para la vuelta, y ha cumplido. Además, tendrá un papel más que importante en la eliminatoria. No será titular, salvo sorpresa, pero la idea de Ancelotti es darle entrada a partir del minuto 60 para refrescar la medular. Da igual que los blancos, en ese momento, tengan que seguir atacando en busca de goles o, en un escenario mucho más idílico, estén defendiendo tras haber logrado la gesta. Sea para lo que sea, el español será importante.

Ceballos jugó unos siete minutos ante el Alavés el pasado domingo. Davide Ancelotti, entrenador aquella tarde en Mendizorroza, reconoció que entró al terreno de juego para perder tiempo, pero también dejó claro que ya estaba totalmente recuperado y que podía ser de la partida sin correr ningún riesgo. Solo le falta ritmo, algo normal, pero para media hora o, quién sabe, si algo más, sí que está preparado.

Ceballos ha sido una baja muy importante para el Real Madrid de Ancelotti en estas seis semanas en las que ha estado en la enfermería. El utrerano ha conseguido convertirse en titular en el centro del campo del equipo blanco, superando a futbolistas de la talla de Modric. En su figura, el italiano ha encontrado el cerebro del equipo blanco, y no poder contar con él en este tramo de la temporada ha sido un contratiempo muy serio que los madridistas han superado con dificultades, sobre todo en lo futbolístico.

La metamorfosis de Ceballos

La temporada comenzó y el tobillo empezó a darle guerra a Ceballos. Ante el Betis sufrió un esguince que lo tuvo varias semanas apartado de los terrenos de juego. Parecía que la historia se iba a repetir, pero, entonces, todo cambió. La ausencia de Kroos y la falta de fútbol debilitaban a un Real Madrid necesitado de talento. Y en este escenario, el utrerano empezó a demostrar que podía ser el jugador perfecto para asumir ese rol.

No, no lo comparemos con Kroos. No tienen nada que ver. Son dos jugadores totalmente diferentes, pero Ceballos —del que muchos han olvidado que era uno de los mejores jugadores del mundo a su edad cuando lideraba a la selección española en el Europeo Sub-21— tiene la calidad suficiente para echarse el peso futbolístico del Real Madrid sobre sus espaldas. Y tanto que lo ha hecho.

Un baile más para Modric

«Aún voy a guardar un último vals para ti», dice Sabina en una de sus canciones. Justo eso es lo que quiere hacer Modric, que apunta a titular este miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. El croata tendrá que ser el motor que genere fútbol para los de Ancelotti durante gran parte de la eliminatoria, en los minutos más importantes. Luka está preparado, tiene la confianza de Ancelotti y de sus compañeros, y quiere regalarle una noche mágica al Bernabéu. Quién sabe si la última vestido de blanco.