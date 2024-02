Michel: «Couto hace una semana no era jugador del Madrid y ahora no le vamos a echar del Girona»

Michel atendió a los medios de comunicación tras la derrota que el Girona sufrió contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El entrenador madrileño fue muy claro al reconocer que no fueron rival para los blancos y que les «habían pintado la cara»: «No hemos estado al nivel que requiere el Real Madrid. Hemos intentado jugar de tú a tú, pero cuando están a su máximo rendimiento no llegamos. Ha sido más por mérito de ellos que nuestro. El partido de Camavinga, Vinicius o Bellingham no estamos a ese nivel. Nos sirve para mejorar. Cuando te enfrentas a un nivel tan alto te enfrentas a tu realidad. Nuestra Liga no es esta, por lo que hay que seguir trabajando para llegar a ese nivel».

«Tenemos que tened humildad para saber dónde estamos. Nosotros veníamos a competir, pero sabíamos que no podíamos competir la Liga. La responsabilidad es mía porque les he pedido que fueran a jugar de tú a tú. Les quería poner al máximo de sus posibilidades porque estamos en una posición privilegiada, porque no había nada que perder, sino mucho a ganar y porque nuestra imagen como club está creciendo. No nos va a hacer daño. No hay nada que objetar a la victoria del Real Madrid. Sólo hay cuatro o cinco equipos en el mundo que puedan luchar contra ellos. Les podríamos haber parado defendiendo más, pero no era el momento. Fuera críticas hacia los jugadores y máxima responsabilidad hacia mí. No les va a hacer daño porque yo les dije este partido», añadió.

Sobre como van a asimilar esta derrota, Michel explicó lo siguiente: «Lo mejor es ponerse a trabajar y saber que nuestra Liga es otra. No podemos estar en Liga del Real Madrid, pero tampoco del Barcelona y el Atlético. No somos el cuarto candidato. El equipo va a trabajar bien y si somos capaces de ser humildes y seguir igual somos candidatos a estar en Europa el año que viene».

El entrenador del Girona también alabó al Real Madrid: «Le veo a un nivel altísimo a día de hoy. Tiene una ventaja considerable. Ahora con la Champions pueden pasar cosas, pero tengo la sensación de que es un Real Madrid muy potente. Si siguen así se van a escapar pocos puntos. La sensación es que ellos están a un nivel altísimo y aguantarles el ritmo va a ser complicado».

Michel valoró la derrota del Girona

Sobre si le ha dolido más la derrota de la ida o de la vuelta, no se supo mojar: «Aquel día veníamos de ser líderes en Villarreal y el equipo hizo muy buen trabajo. No hicimos gol y nos costó mucho. El 0-2 nos devolvió a la realidad nuestra. Hoy en ningún momento he tenido la sensación de que podíamos ganar, pero esta es nuestra realidad. Te sientes más débil, pero nos sirve para poner los pies en la tierra y seguir trabajando. Nos servirá esta derrota».

También analizó el partido de Couto, que terminó llorando: «Todas estas cosas le tienen que servir. Ni hace una semana era jugador del Real Madrid ni ahora es el peor. Hoy puede tener rabia porque no ha dado su mejor versión por todas las cosas que han pasado. No podemos venir al Bernabéu pensando que les vamos a pasar por encima. Lo superará y le viene bien más allá del día doloroso que va a tener hoy. Es bueno que sepa asimilar todo esto».

«Hemos visto a un Real Madrid a un nivel muy alto porque están en esa fase de la temporada en la que se van a jugar muchas cosas. Le he visto muy bueno con la máxima capacidad que ellos tienen. Ahora les viene la Champions y se han preparado bien», aseguró.

Por último, habló de Ancelotti: «No he podido hablar con él y le quería dar las gracias porque dijo que mi expulsión fue injusta. Estoy en fase de mejora y de crecimiento. No he podido estar en el banquillo y desde arriba los espacios se ven demasiado bien para sufrir. Me llevo la sensación de cómo puedo ayudar a mis jugadores para que no sufran como hoy. Es un aprendizaje para mí saber que hay partidos donde debo controlar todos los momentos del juego. Me vale para seguir mejorando»