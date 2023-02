Messi y Mbappé serán los rivales de Benzema por el The Best

Karim Benzema, Leo Messi y Kylian Mbappé son los tres aspirantes definitivos a llevarse el premio The Best que entregará la FIFA el próximo 27 de febrero. El organismo que rige el fútbol mundial ha revelado quienes son los tres finalistas de la lista de 15 jugadores que ofrecieron hace un mes, de los que saldrá un ganador tras la votación de seleccionadores, capitanes de las selecciones, prensa y aficionados.

Los tres se presentaban como los grandes favoritos, debido a la gran temporada que realizó el jugador del Real Madrid el pasado curso y al Mundial que han realizado los dos jugadores del PSG. Todo apunta que, salvo sorpresa, será Messi quien levante el premio, con Benzema en segunda posición.

El delantero madridista era el gran favorito hasta la disputa del Mundial de Qatar. La FIFA decidió incluir la Copa del Mundo como uno de los criterios de elección para elegir al mejor del año, a pesar de que normalmente suelen entregar su premio al inicio de una nueva temporada. Ahí, tomaban peso la Liga y la Champions logradas por el Real Madrid, con Benzema como el principal protagonista en ambas consecuciones, a lo que se sumaba la Liga de Naciones lograda con Francia. Gracias a ello consiguió llevarse su primer Balón de Oro, aunque con el The Best podría no correr la misma suerte.

Sin embargo, el campeonato del mundo lo cambió todo. Benzema se quedó fuera por lesión y Deschamps no quiso esperarle para el tramo final, en el que ya estaba recuperado. Fue entonces cuando Messi y Mbappé comenzaron a ascender puestos. Con la victoria de Argentina en la final ante Francia, el capitán albiceleste se consolidó como el mejor colocado para llevarse el The Best, después de haber sido también Balón de Oro de la cita mundialista.

En el caso de Mbappé, a pesar de ser el máximo goleador del PSG la pasada temporada y de guiar a Francia al partido por el título del mundo, marcando además tres goles en la final y siendo la Bota de Oro del torneo, todo hace indicar que se quedará en tercera posición. El hecho de no haber llegado lejos con su club en competición europea y de no haber ganado el Mundial, le dejaría, en principio, como el tercero en discordia para llevarse el galardón.

Putellas, favorita en el femenino

La FIFA también ha anunciado las tres candidatas a llevarse el The Best en categoría femenina. Serán Alexia Putellas, Beth Mead –inglesa, del Arsenal– y Alex Morgan –estadounidense, del San Diego Wave– quienes compitan por el premio. La jugadora del Barça, apartada de los terrenos de juego desde el mes de junio tras romperse el cruzado, vuelve a ser la gran candidata, aunque esta vez cercada por la inglesa Mead, que fue Bota de Oro y Balón de Oro de la pasada Eurocopa.