Mbappé vuelve a hablar de su futuro: «Nada ha cambiado»

El PSG se proclamó campeón de la Ligue 1 tras empatar 1-1 este sábado ante el Lens, en un partido en el que, más allá de la celebración, de la espantada de los ultras que se marcharon antes del final como protesta por la temporada y del golazo de Messi, destacó un Kylian Mbappé que aseguraba que el equipo va a celebrar el título. «Nadie me va a fastidiar la fiesta», afirmó el astro galo, que fue preguntado de nuevo por su continuidad en el Paris Saint-Germain o su salida al Real Madrid de cara a la próxima temporada. «Nada ha cambiado», confirmó.

«Somos campeones de Francia, es lo más importante. Es la décima vez y estamos muy contentos en el vestuario. Lo hemos celebrado entre nosotros. Nadie me va a fastidiar la fiesta», declaró el atacante francés tras el empate del PSG que dio la Ligue 1 matemáticamente a los capitalinos. «Hemos hecho muchos sacrificios y trabajamos todos los días para inscribir nuestros nombres en la historia», añadió Kylian.

La temporada del PSG estuvo marcada por la tempranera eliminación en la Champions League, el gran objetivo del club y que ha provocado una brecha entre el club y sus aficionados. «Sólo representan a una minoría. Quedaron decepcionados y les entendemos perfectamente, pero de aquello hace un mes. Han querido enviar un mensaje, el club ha tomado nota», continuó.

Cuestionado sobre su marcha del PSG y si será su último título con el equipo, con el que no ha renovado pese a acabar contrato el 30 de junio, Mbappé respondió: «Nada ha cambiado y no tengo nada más que decir. Quizá me quede y no ganemos nada».