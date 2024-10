Mbappé se estrena siendo una pesadilla para el Barcelona

Kylian Mbappé se estrena en un Clásico. Tras haber aterrizado este último verano al Real Madrid, el francés va a conocer sus primeros minutos de blanco contra el Barcelona. Un club que le gusta mucho al ariete. En cuatro encuentros disputados, el ‘9’ madridista solamente ha perdido uno de ellos. Es más, lleva más goles marcados contra los culés que partidos jugados. En esas cuatro confrontaciones, el nativo de Bondy marcó en tres de ellas y recopila un total de seis dianas.

La primera sería la más especial. El 16 de febrero de 2021, el Paris Saint-Germain se cruzaba al Barcelona en los octavos de final de la Champions League. Y el PSG llegaba al Camp Nou con el traumatismo de un viejo episodio. Cuatro años antes, los franceses visitaban al coliseo azulgrana con una ventaja de 4-0. En su casa, el Barça remontó la eliminatoria y derrotó por 6-1 a sus rivales. Además, cabe recordar que los parisinos nunca habían conseguido eliminar a los culés en una eliminatoria en toda su historia. Entonces, para los chicos de Mauricio Pochettino, el objetivo era superar aquellos demonios.

Y eso hicieron. Gracias a un Kylian Mbappé estelar que se echó el equipo a sus espaldas. En un Camp Nou vacío (por la pandemia del COVID-19), el parisino todavía silenció más a la Ciudad Condal. Si Messi abría la lata, de penalti, en el 27′, la reacción de Kylian vendría cinco minutos después, para poner el empate antes del descanso. En la segunda parte, los culés se derrumbaron y Mbappé brilló. Anotó su segundo tanto en el 65′ de partido y Moise Kean remataba en el 70′. Sin embargo, Kyky quiso más y en los últimos instantes del tiempo reglamentario, un golazo del 7 vino limpiar las telarañas de Ter Stegen. Hat-trick para su primer encuentro contra el Barça. En el partido de vuelta, de nuevo La Tortuga y Messi. Empate a uno y el Barcelona se despedía de la Champions.

La temporada pasada, los caminos del Barcelona y de Kylian volvían a cruzarse. Otra vez en Champions, esta vez en los cuartos de final. Y las cosas no empezaron bien para los franceses. En la ida, en casa, derrota 2-3, con un Mbappé muy ausente. Por ende, en Montjüic todo cambiaría. Con un ex culé en el banquillo (Luis Enrique), el PSG le daría la vuelta al resultado. Ayudados por la expulsión de Araújo a la media hora de partido y cuando los culés ganaban 1-0, los parisinos remontaron la eliminatoria con goles de otro ex, Dembélé, Vitinha y un doblete de Kylian Mbappé.

Esta situación, Carlo Ancelotti la conoce. En la rueda de prensa anterior al Clásico, el técnico italiano mostró su confianza total a su nuevo pupilo. «Kylian sabe lo que tiene que hacer. Tiene experiencia, ya ha jugado contra el Barcelona», comentó. Cuando le preguntaron al entrenador merengue por la falta de goles de Bellingham, Carletto recalcó el cambio que supuso el francés en la plantilla. «El año pasado era determinante que marcase gol porque habíamos perdido a Benzema. Este año hemos fichado a Mbappé, que puede marcar 30, 35 o 40 goles», zanjó.