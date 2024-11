Kylian Mbappé busca su reacción con el Real Madrid este domingo (16:15) en el Santiago Bernabéu contra el Getafe. Su partido de Champions League contra el Liverpool en Anfield no fue nada bueno. No estuvo nada acertado, falló un penalti y no acertó pases o controles fáciles para un jugador de su nivel. Este domingo vuelve al Bernabéu donde le recibirá una afición deseosa de ver su mejor nivel, ese que en Chamartín todavía no ha demostrado.

El nivel de Mbappé a día de hoy no es bueno, para que engañarnos. La estrella francesa no está bien y su rendimiento está muy por debajo de su nivel. Sobre todo del que ha demostrado estos últimos años con la camiseta del PSG e incluso con la del Mónaco.

A pesar de todo eso, la presencia de Mbappé este domingo en el Santiago Bernabéu para disputar la jornada 15 de Liga contra el Getafe es esencial. Sin Vinicius, el jugador francés es el futbolista más determinante en el ataque del Real Madrid. Es el hombre llamado a marcar las diferencias.

Mbappé terminó tocado el partido de Anfield ante el Liverpool. Pero este viernes se confirmó que fue un susto y sus molestias han desaparecido. Estará disponible para este fin de semana y volverá a ser titular contra el Getafe. Un partido que le puede servir para comenzar a buscar una reacción que necesita como el comer.

Contra el Leganés marcó y no hizo mal partido, en el último partido de Liga del Real Madrid. Esa es la versión que quiere mostrar Mbappé este domingo ante un público madridista siempre exigente. Y a partir de ahí seguir creciendo para volver a ser ese futbolista que el madridismo espera. Un jugador diferencial, que marque las diferencias y que decida partidos. Y que en definitiva sea el mejor del mundo.

A día de hoy, Mbappé está a años luz de la mejor versión del propio Mbappé. No está pasando por su mejor momento. Tras fallar el penalti en Liverpool, el galo se llevó las manos a la cara. Estaba abatido. Le está costando adaptarse, necesita un proceso, al mejor club del mundo. Y eso le está pasando factura y se le nota sobre el césped. El partido ante el Getafe y en casa puede servirle a Mbappé para ir poco a poco cogiendo confianza con la camiseta blanca.

Kylian tiene la oportunidad de redimirse este domingo delante de su afición. Con Vinicius lesionado, el francés volverá a ocupar el flanco izquierdo del ataque y se presenta como una de las principales armas ofensivas del equipo de Carlo Ancelotti para seguir presionando al Barcelona en la clasificación de la Liga.

Los blancos vienen en un gran momento en la competición doméstica y eso lo quiere aprovechar el atacante galo para recuperar su efectividad de cara a puerta, que últimamente se le está atascando más de lo normal. No obstante, pese al mal momento que atraviesa el jugador, el técnico tiene plena confianza en su estrella y partirá de inicio ante el Getafe.