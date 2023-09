El Madrid se plantea fichar a un ‘9’ en invierno y tiene a Nico Williams en el radar

Eduardo Inda visitó, como cada lunes, el plató de El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección semanal de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló en primicia que en el Real Madrid están pensando seriamente buscar un delantero centro en el mes de enero, cuando abra el mercado de fichajes, ya que fue una de las posiciones que decidieron no reforzar en la pasada ventana de traspasos en verano y optaron por quedarse sólo con Joselu. Además desveló que al club blanco le gusta mucho Nico Williams.

«Me dicen que pueden pedir la cesión de un nueve en el mercado de invierno. Se me habla de un jugador que gusta mucho y que tiene posibilidades. No es un nueve, pero es un jugador del Athletic. Es baratita la cláusula. Estamos hablando de un internacional de 21 años que se llama Nico Williams», desveló Eduardo Inda en exclusiva en el programa que presenta Josep Pedrerol.

La derrota frente al Atlético en el Metropolitano por 3-1 de este domingo ha dolido mucho a la cúpula del Real Madrid. En la planta noble del Santiago Bernabéu quedaron bastante molestos por el planteamiento táctico de Carlo Ancelotti, ya que dejó al único delantero centro de la plantilla, Joselu, en el banquillo, optando por tener a Rodrygo como referente y a Jude Bellingham apareciendo en esa zona del ataque.

El delantero que llegó cedido del Espanyol este verano es el único nueve puro que tiene Carlo Ancelotti en la plantilla porque en el Real Madrid tomaron la decisión de no buscar otro. A principios de la pasada ventana de fichajes sonaron varios nombres como Harry Kane o Kai Havertz, entre otros, pero la decisión era clara: o Kylian Mbappé o nadie.

En el Real Madrid siguen insistiendo en fichar a Kylian Mbappé y creen que el verano que viene es el momento en el que el francés llegará al Santiago Bernabéu. El campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022 no ha renovado su contrato con el PSG y en Concha Espina ven claramente que ya es una declaración de intenciones de dejar el Parque de los Príncipes el próximo 30 de junio para mudarse a la capital de España.

Nico Williams gusta

La fijación que ha existido en el Real Madrid con Kylian Mbappé es uno de los motivos por los que desde la dirección deportiva se tomó la decisión de no ir a por ningún delantero top como puede ser un Harry Kane que dejó el Tottenham para marcharse al Bayern de Múnich. Pero ahora que ha comenzado la temporada y se teme que la falta de un nueve puro pueda pasar factura en la Liga y en la Champions hace que cambie la mentalidad y crean que debe llegar un refuerzo para Carlo Ancelotti.

Nico Williams, que termina contrato en el verano de 2024 y que no ha renovado por el Athletic, es una opción que gusta al Real Madrid. Pese a no ser un delantero centro propiamente, en el jugador nacido en Pamplona ven muchas cualidades para poder reforzar al equipo. De hecho, no se descarta una operación inmediata ante una cláusula de 50 millones de euros.

Es por ello que en el mercado invernal, que se abre a principios de enero de 2024, pueda llegar un nuevo delantero a la plantilla del Real Madrid para que compita con Joselu Mato. De esta manera Carlo Ancelotti tendría una opción más para su táctica y sus alineaciones de cara al tramo más importante de la temporada, como son las rondas finales de la Champions League, donde los de Chamartín quieren la Decimoquinta, o para la Liga para suceder en el trono al Barcelona, que ganó la última edición.