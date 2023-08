El Madrid desmiente que Florentino «valore dejar la presidencia» y que Valdebebas lleve su nombre

El Real Madrid ha lanzado un comunicado en el que desmienten los rumores surgidos en las últimas horas sobre que Florentino Pérez fuera a dejar la presidencia del club en la próxima Asamblea General de Socios. La entidad deja clara la falsedad de las afirmaciones surgidas en las redes sociales y, además, también afirman que no se valora el cambiar de nombre a la Ciudad Real Madrid, puesto que también se había dicho que se propondría renombrarla con el nombre del mandatario.

En las últimas horas, en las redes sociales se había especulado con la posibilidad de que el presidente anunciara en la próxima Asamblea General que daba un paso al lado, algo que no es cierto. El club, ante el incremento del rumor, no ha tardado en salir al paso para desmentirlo y afirmar que «obedecen a algunos intereses» que no se corresponden con las intenciones reales de Florentino.

Por otro lado, se había señalado también que la Ciudad Real Madrid de Valdebebas fuese renombrada. No eran pocos los usuarios e incluso medios de comunicación que se hicieron eco de las supuestas intenciones de proponer que, precisamente, se le cambiase el nombre por el de Florentino Pérez. La entidad ha querido señalar también la falsedad de estas informaciones, revelando que «no habrá ningún punto en el orden del día en el que se delibere sobre el nombre» de las instalaciones.

Comunicado oficial

Ante algún rumor aparecido en algunas redes sociales en las que se afirma que el presidente Florentino Pérez estaría supuestamente valorando dejar la presidencia del club, el Real Madrid C. F. quiere manifestar lo siguiente:

-Que esos rumores son rotundamente falsos y obedecen a algunos intereses que nada tienen que ver con la realidad.

-Y que en la próxima Asamblea General de Socios Representantes del Real Madrid no habrá ningún punto del orden del día en el que se delibere sobre el nombre de la Ciudad Real Madrid.