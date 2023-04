El Madrid busca romper un maleficio contra el Chelsea

El Real Madrid se enfrenta a la historia en la eliminatoria de cuartos de final ante el Chelsea. El conjunto blanco parte a priori como favorito, puesto que los ingleses no están cuajando su mejor temporada y la nueva etapa de Lampard al banquillo no ha comenzado con las mejores sensaciones. Pero hay un favor que el pasado año jugó a favor del campeón de Europa que este año no tendrá: el del Bernabéu. Los madridistas se han visto las caras en dos eliminatorias ante los blues a lo largo de la historia en las que jugaban el primer partido como local y nunca consiguieron ganarla. Un desafío que deberá afrontar ahora el conjunto de Ancelotti para seguir con opciones de revalidar el título logrado el pasado año.

El Real Madrid se ha enfrentado a lo largo de su historia en cuatro eliminatorias ante el Chelsea, con dos de ellas jugando el primer partido como local, una como visitante y otra a partido único y en campo neutral –Supercopa del 98–. De todas ellas, sólo consiguió ganar la de la pasada campaña, en la única en la que consiguió jugar el partido de vuelta en casa.

El Santiago Bernabéu se prepara para acoger la ida de unos cuartos de final en los que el equipo espera acabar con ese maleficio. El estadio madridista siempre ha sido un factor determinante en Europa para ayudar a superar las eliminatorias. Sin embargo, en esta ocasión, deberá jugar un papel fundamental en la ida, en la que el conjunto blanco deberá lograr una renta suficiente para poder superar al Chelsea en su estadio.

En las dos ocasiones que el orden de los partidos fue el mismo –primero en Madrid y luego en Londres– los madridistas no lograron imponerse al Chelsea en el global. La primera vez fue en la final de la Recopa de 1971, que se jugaba a doble partido. En el Bernabéu se dio un empate a uno, mientras que en Stamford Bridge ganaron los locales por 2-1. La segunda es más reciente, en las semifinales de 2021, donde los madridistas empataron a dos en un partido disputado en el Di Stéfano para caer ante el luego campeón por 2-0. También cayeron en la final de la Supercopa disputada en Mónaco en 1998, por 0-1.

En un mal momento

El Chelsea que visitará el Santiago Bernabéu este miércoles no es el de los últimos años, sin embargo los madridistas no pueden fiarse. Tras la destitución de Tuchel en septiembre, la llegada de Potter y el desembolso de más de 300 millones en el mercado invernal no han surtido efecto alguno. Ahora, con Lampard de vuelta al banquillo, buscan dar un giro que les permita acercarse en Premier a la zona europea –están en undécima posición– y dar un golpe de efecto echando de la Champions al vigente campeón.

Para ello, cuentan con la historia de su lado, pero no hay que olvidar que el pasado curso el Real Madrid logró llevarse la victoria en la eliminatoria a pesar de perder en casa. Los madridistas ganaron 1-3 en Stamford Bridge y luego lograron forzar la prórroga después de que el Chelsea se pusiera 0-3 en el feudo blanco, en la que un penalti transformado por Benzema terminó dándoles el pase a semifinales.