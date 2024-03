Lola Índigo confirma la fecha exacta de su concierto en el Santiago Bernabéu

El Estadio Santiago Bernabéu es ya uno de los recintos más especiales para cualquier gran artista. A falta todavía de que esté terminado al 100% son muchos los cantantes que ya tienen cerrada una fecha de actuación (o varias) en el coliseo blanco, que tiene una larga lista de grandes actuaciones. El concierto de Lola Índigo es uno de los más esperados.

La cantante y bailarina granadina confirmó hace unas semanas que haría un concierto en el Santiago Bernabéu en 2025, pero hasta ahora no se sabía la fecha exacta. Lola Índigo es una de las artistas más exitosas del momento en España, con una gran carrera que tuvo su espaldarazo por su participación en Operación Triunfo.

Precisamente fue en este concurso donde Lola Índigo confirmó que haría el concierto en el Bernabéu. Concretamente fue Chenoa, presentadora de la última edición de Operación Triunfo, quien desveló este gran concierto para 2025. «Suerte con ese Santiago Bernabéu, lo vas a llenar segurísimo», le dijo la también ‘triunfita’ en la gran final del concurso.

Unas semanas después ya tenemos fecha para este gran espectáculo. El concierto de Lola Índigo en el Santiago Bernabéu será el 22 de marzo de 2025. Así lo ha confirmado la propia artista: «Es un evento único que va a suceder una vez en la vida».

El concierto de Lola Índigo en el Santiago Bernabéu

La cantante también detalló, en una entrevista en Los 40 Principales, cómo va a ser este concierto que sin duda será el más especial de toda su carrera: «El show va a estar diseñado para hacer un homenaje a las eras que hemos hecho hasta ahora». Es decir, será un gran espectáculo que resuma su exitosa carrera hasta el momento.

Así, el 22 de marzo el Bernabéu vivirá el gran espectáculo de Lola Índigo. «Es un show que es imposible trasladar a un festival, es imposible trasladar a otro lugar, solo se puede hacer en una dimensión de estadio», añadió la cantante y bailarina andaluza.

«Si nos vamos a romper la cabeza en hacer algo tan tocho es para que la gente lo pueda disfrutar y no para que le duela el bolsillo y el alma», reconoció Lola Índigo, que se ha comprometido a que los precios sean «populares», es decir, baratos. Y es que a ella le hace «ilusión que todo el mundo pueda disfrutar» del gran concierto en el Santiago Bernabéu.

Con la confirmación ya oficial del 22 de marzo Lola Índigo cierra así su fecha más especial. Será el espectáculo más grande de su carrera. Respecto al fútbol no habrá problemas ya que si bien ese día cae en sábado es seguro que el Real Madrid no jugará ya que esa fecha está ya prevista que sea para las selecciones nacionales, por lo que no habrá fútbol de clubes ese fin de semana.

El cartel del Santiago Bernabéu

Con esta confirmación del concierto de Lola Índigo se sigue confirmando el poderío del Santiago Bernabéu como gran recinto de eventos musicales. El cartel es espectacular. Además de los ya conocidos dos conciertos de Taylor Swift el 29 y 30 de mayo hay muchos más a partir de esa fecha.

El Nuevo Bernabéu acogerá uno de los conciertos más esperados del año. Con todas las entradas ya vendidas, Duki se convertirá en el primer artista urbano en actuar en un estadio de fútbol en España. Será el 8 de junio. Unos días después, el día 29 de junio, será el turno de Manuel Carrasco, quien también ha conseguido vender ya todos los tickets para el -por ahora- único concierto en España este año.

Luis Miguel tiene también dos fechas fijadas ya en el Santiago Bernabéu. El mexicano estará el 6 y el 7 de julio en el estadio madridista en unos conciertos único de uno de los principales cantantes de las últimas décadas. Todas las entradas también están ya agotadas.

Por último, y a la espera de más confirmaciones que a buen seguro llegarán, Karol G ya tiene cuatro fechas esperándole en el Bernabéu. El 20, el 21, el 22 y el 23 de julio la cantante colombiana actuará en el Santiago Bernabéu como parte de su gira ‘Mañana será bonito Tour’. Serán cuatro conciertos consecutivos en un evento mundial.

Cabe recordar que además de Lola Índigo, otra concursante de Operación Triunfo que ha hecho carrera internacional -y que compartió edición con la propia Lola Índigo- actuará también en el Bernabéu. Será Aitana el 28 de diciembre.