Lille-Real Madrid: el rey quiere conquistar otro territorio

El rey de Europa quiere poner su pica en Lille, donde nunca antes ha jugado un partido oficial. Sí lo hizo hace 99 años en un amistoso. Tras una gira por Inglaterra, donde querían aprender nuevas tácticas, llegaron a esta localidad del norte de Francia para jugar un amistoso contra un combinado de equipos locales, al que ganaron 2-3. Pero en Champions es la primera vez que lo hará y los blancos son plenamente conscientes de que deberán estar al cien por cien para doblegar a un conjunto galo plagado de bajas, pero lleno de ilusión.

El Real Madrid llega a este encuentro tras la batalla del Metropolitano. No se puede definir de otra manera lo que se vivió en el derbi contra el Atlético de Madrid. Un duelo que pasará a la historia por lo acontecido en la segunda mitad, donde los violentos tiraron mecheros y otros objetos a Courtois y se tuvo que detener el encuentro.

Tres días después del derbi, el Real Madrid volverá a la competición con la mente puesta en la Champions. Tras comenzar la andadura europea ganando al Stuttgart en el Bernabéu, los blancos son plenamente conscientes que cada punto es vital en esta nuevo formato de la máxima competición continental.

Para este encuentro, Ancelotti apostará por varios cambios en el once. El italiano tiene las bajas de Courtois, Brahim, Alaba y Ceballos. Lunin será el portero, Camavinga apunta al once para dar descanso a Valverde, mientras que Endrick podría entrar en el once dando descanso a Vinicius o Rodrygo. Arda Güler también tiene opciones de empezar de inicio.

Un Lille mermado

Enfrente estará un Lille sin Ethan Mbappé que llega impulsado por el triunfo (0-3) en la Ligue 1 ante el Le Havre, su primera victoria en más de un mes que acabó con una racha de cinco encuentros sin ganar. Entre ellos, el del estreno en esta Champions por 2-0 contra el Sporting CP, un mal inicio que ahora les obliga a enderezar su rumbo europeo en el peor escenario posible, ante el vigente campeón, que no pierde desde las semifinales en mayo de 2023.

Los de Bruno Génésio se aferran a un Stade Pierre-Mauroy que volverá a disfrutar de la Champions tres años después, cuando alcanzaron los octavos de final, su mejor resultado en la competición. Tras esa crisis del mes de septiembre, los ‘Dogos’ asoman ya la cabeza en Francia, gracias en parte al gran momento de forma de Jonathan David, autor de un hat trick ante Le Havre.

La primera derrota ante el Sporting portugués supone el primer gran frenazo en su objetivo de estar entre los 24 mejores equipos, con una plantilla que eliminó en la previa al Fenerbahce y al Slavia de Praga y cuenta con nombres como Aissa Mandi, André Gomes o Thomas Meunier, y que intenta mezclar la rebeldía de jóvenes como Bouaddi, de 16 años, con la experiencia de futbolistas que ya han disputado esta competición.

Lille – Real Madrid: posibles onces