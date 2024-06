La tensión está instalada en la selección francesa hasta que se certifique su clasificación para los octavos de final de la Eurocopa. La lesión de Mbappé, tras su fractura de tabique nasal, ha resultado ser un contratiempo importante para el equipo de Deschamps, que depende de Países Bajos para terminar como primero de grupo. El nuevo jugador del Real Madrid es el líder absoluto del equipo galo y es considerado por todos como uno de los mejores futbolistas del mundo.

Sin embargo, existen voces discordantes que aún no sitúan al crack de Bondy entre los mejores jugadores de la historia del país. Se trata de Robert Pires, leyenda de la selección, quien ha asegurado que, «según mi criterio, Thierry Henry era mejor que Kylian Mbappé. Amo a Mbappé pero Thierry era un jugador más completo». No obstante, el centrocampista, ex del Arsenal y del Villarreal, ha reconocido que estas afirmaciones son totalmente subjetivas y a menudo injustas.

El podio de Pires… sin Mbappé

Además, Pires se atrevió a elegir el podio de los tres mejores jugadores de la historia de Francia. «Para mí, solo Zinedine Zidane y Michel Platini son mejores que Henry», dijo, dejando de lado el buen hacer que ha demostrado todos estos años Mbappé con su equipo nacional, con el que consiguió ser campeón del mundo en 2018 en Rusia y subcampeón hace tan solo dos años en Catar, donde además anotó un hat-trick en la final ante Argentina aunque no sirviera para levantar la Copa del Mundo.

Pires, en una charla organizada por la UEFA junto al también ex futbolista Río Ferdinand, ha asegurado que quizá algún día Mbappé pueda cumplir el desafío de entrar en esa terna. El centrocampista fue campeón del mundo con Francia en el año 1998 y campeón de Europa en el 2000. Una selección para la historia que en aquella época lideraba Zidane aunque muy bien escoltado por jugadores como Petit, el propio Pires, Henry, Thuram, Lizarazu o Deschamps.

Mbappé está ante una gran oportunidad de cambiar la opinión de Pires y de todo aquel que piense como él si es capaz de llevar a la selección gala a la consecución de la Eurocopa, un título que aún no ha logrado, ya que en 2020 se la llevó Italia. El flamante fichaje del Real Madrid hizo historia en 2018, cuando se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar en una final del Mundial, arrebatándole el récord nada más y nada menos que a Pelé.

Ahora, con máscara y dolor incluidos, el de Bondy tiene que asegurar el pase a octavos de final ante Polonia y poner todo su esfuerzo en recuperarse de la fractura nasal de cara a las eliminatorias que comienzan el próximo sábado. La selección francesa acumula dos años sin ganar cuando Mbappé no juega de titular, una circunstancia que puede explicarse desde la casualidad o que puede dar muestra de la gran dependencia que tiene el equipo de Deschamps de la estrella del Real Madrid. Sin duda, se trata de un jugador capital para cualquier equipo.