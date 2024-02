Una leyenda de Brasil se rinde a Endrick: «Puede convertirse en nuestra mayor esperanza»

El ex lateral brasileño Marcos Evangelista de Moraes, más conocido como Cafú, cree que Endrick puede convertirse en la «mayor esperanza» de Brasil para volver a ganar un Mundial, junto con Vinicius Jr. La leyenda del fútbol brasileño se ha deshecho en elogios hacia el nuevo jugador del Real Madrid, que se incorporará a la disciplina del club blanco a partir del próximo verano cuando cumpla la mayoría de edad.

«Puede convertirse en nuestra mayor esperanza, nuestro mayor crack, en el mayor ídolo de los últimos diez años», dijo el que fuera capitán de la canarinha que logró la última Copa del Mundo de la pentacampeona del mundo, en el Mundial de Corea y Japón 2002, en una entrevista divulgada este martes por el diario O Estado de S. Paulo.

Cafú lamentó que desde la irrupción de Neymar, «Brasil quedó huérfano de ídolos». «No tuvimos ídolos prácticamente en casi ningún club, ni figuras así unánimes en la selección como es el caso de Endrick, aunque todavía es un crío», aseguró. El futbolista se ha convertido en una de las grandes esperanzas de la selección brasileña y una de las mayores promesas del fútbol de su país. Su gran rendimiento en el Palmeiras, con el que se ha proclamado campeón del Brasileirao.

El ex defensa del Zaragoza, AC Milan y Roma opina que la marcha del joven atacante del Palmeiras al Real Madrid, que se producirá en el próximo mes de julio, cuando cumpla 18 años, «le hará muy bien» porque allí se encontrará con «jugadores consagrados, pero jóvenes», como Rodrygo y Vinicius Jr. «Y contará con una persona que será muy importante para él: Carlo Ancelotti, que sabe trabajar con jóvenes promesas», agregó.

Cafú se rinde a Vinicius

Cafú no sólo ha tenido palabras de elogio hacia el futuro jugador del Real Madrid, Endrick, sino que también alabó a otra de las estrellas del conjunto madridista, Vinicius. El bicampeón del mundo reconoció que el madridista «ya marca diferencias en la selección brasileña, sin ninguna duda». En opinión del ex lateral, el delantero madridista «ya no es una joven promesa, es una realidad», ya que cuando no juega con su selección se nota mucho su ausencia. «Es un jugador en el que ponemos muchas esperanzas por todo lo que hace», afirmó la leyenda brasileña.

Preguntado sobre si Neymar, quien actualmente se recupera en Brasil de una rotura del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla izquierda, aún puede ser importante en la selección, Cafú dijo que solo el delantero del Al-Hilal «puede dar esa respuesta». «Es un jugador con una calidad técnica indiscutible, supera a cualquier futbolista, pero necesita estar bien, con ganas y comprometido», apuntó.

Endrick rescata a Brasil

Endrick volvió a aparecer en el Preolímpico de Sudamérica para rescatar a la selección brasileña y mantener vivo el sueño de estar en París 2024. El joven jugador del Real Madrid fue el gran protagonista en la victoria de Brasil frente a Ecuador, con una jugada de auténtico crack que dejó claro que el conjunto blanco ha firmado un grandísimo talento con un futuro más que prometedor.

El extremo controló en el área, condujo para deshacerse de su marcador y metió un balón ante el que Marlon Gomes únicamente tuvo que poner el pie. Fue el gol del empate de un partido que terminaron llevándose por 2-1 ante el cuadro ecuatoriano que permitía a los suyos sumar un nuevo triunfo.