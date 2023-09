Las lesiones en el Real Madrid empiezan a frenarse. Ferland Mendy y Dani Ceballos, dos de los jugadores convalecientes, están cerca de abandonar la enfermería. De hecho, ya lo han conseguido, aunque ahora lo que buscan es el alta competitiva. Esa palabra que se puso de moda en el conjunto blanco durante la etapa de José Mourinho como entrenador y que viene a explicar que no es lo mismo estar médicamente apto, que estar listo para poder jugar un partido de fútbol. Por ello, tanto el francés como el utrerano, tendrán el próximo sábado un test final que les llevará o no la convocatoria contra la Real Sociedad.

Ambos llevan toda la semana trabajando tanto con el resto de sus compañeros como en solitario, con el objetivo de sanar cuanto antes las lesiones que no les han permitido poder jugar todavía un partido oficial con el Real Madrid en la presente temporada. El viernes, en la penúltima sesión previa al duelo contra la Real Sociedad que se celebrará el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu, ambos realizaron trabajo especial para poder estar el sábado con el grupo. Si completan la sesión sin contratiempos, estarán en la convocatoria.

Lo que no tienen opciones, ninguno de los dos, es de ser titulares. Dani Ceballos era plenamente consciente de que no iba a regresar para entrar en el once. Algo que tendrá muy complicado teniendo en cuenta la competencia que existe en el centro del campo del Real Madrid. Mendy tampoco tiene opciones de ser titular en el costado izquierdo de la defensa, una posición que por el momento seguirá siendo de Fran García, aunque cuando el galo vuelva a estar bien, Ancelotti le dará sus oportunidades.

Un frenazo para Ceballos

El pasado 13 de julio, cuando el Real Madrid estaba comenzando la pretemporada en Valdebebas y todavía no se había subido a un avión para arrancar la gira por Estados Unidos, el conjunto blanco emitía el siguiente parte médico: «Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el tendón distal del músculo bíceps femoral derecho. Pendiente de evolución».

Ceballos no estuvo con el Real Madrid en Estados Unidos, se ha perdido las cuatro primeras jornadas de Liga y ahora, con la temporada empezada y el centro del campo siendo el sostén de un equipo que va líder, tendrá muy complicado hacerse con minutos. Kroos y Modric están sufriendo el elevado nivel de Tchouaméni, Valverde, Camavinga y Bellingham, por lo que el andaluz no va a ser menos. No obstante, va a luchar por intentar convencer a Ancelotti.

Mendy y sus lesiones en el Real Madrid

Mendy vive plenamente con el cartel de transferible puesto. Este verano no se ha ido porque no ha llegado una gran oferta. En el club lo tienen claro, pero para Ancelotti es una pieza importante. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Fran García no ha dado hasta el momento siu mejor nivel, no se puede descartar que en cuanto el francés está apto vuelva a ser el dueño del lateral izquierdo del Real Madrid. Eso sí, deberá cruzar los dedos para que las lesiones le respeten.

Mendy se lesionó ante el Barcelona en pretemporada. El francés sufrió una dolencia en el bíceps femoral derecho que, en un primer momento, le iba a mantener unas dos semanas de baja. Finalmente, si termina entrando en la convocatoria, habrá estado más de un mes en la enfermería. El defensa necesita regularidad para volver a ser intocable y para hacer cambiar al Real Madrid la idea de venderle.

¿Qué partidos se han perdido Mendy y Ceballos?

Estos son los partidos oficiales que, hasta la fecha, se han perdido esta temporada Mendy y Ceballos con el Real Madrid: