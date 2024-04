Lamentable: un niño hizo gestos racistas contra Tchouaméni en la celebración del gol al Mallorca

Los gestos racistas no cesan en los campos de fútbol en España. Por fortuna, esta vez no fueron dirigidos hacia Vinicius Jr como viene ocurriendo asiduamente, pero si hacia Aurelién Tchouaméni en el momento de la celebración de su gol en Son Moix en la tarde de este sábado. Los jugadores del Real Madrid celebraban el solitario gol del centrocampista francés en uno de los córners del estadio del Mallorca cuando un niño llevó a cabo gestos racistas sobre el ex del Mónaco.

Tchouaméni anotó un auténtico golazo ante el Mallorca, lo que le permitió al Real Madrid sumar tres puntos importantísimos y de esta manera dar un golpe a la Liga en su lucha con el Barcelona por la Liga. De ahí que los jugadores lo celebraran por todo lo alto el gol, pues la importancia de dicho tanto y de esa victoria a la postre les colocaba con pie y medio como campeones del campeonato doméstico.

El ex centrocampista del Mónaco anotó un golazo desde fuera del área y se fue a uno de los córners a celebrarlo junto al resto de sus compañeros. Fue en ese momento cuando un niño se levantó de su asiento e hizo el gesto del mono. Un gesto lamentable y dejando a las claras que la sociedad española no ha aprendido de todo el trabajo que viene haciendo Vinicius Jr, junto al resto de sus compañeros, por que cesen todo este tipo de comportamientos repudiables.

Fueron las imágenes de Movistar + las que captaron dicho momento, pero le pixelaron la cara ya que creían que se trataba de un menor de edad. De ahí que la preocupación sea mucho mayor, ya que se trata de un joven en edad de crecimiento y que parece no ser conocedor del daño que puede generar a una persona con ese tipo de gestos y que, quién sabe, si hará lo mismo en la escuela con otros niños.

Además, desde ese mismo fondo del estadio de Son Moix, los jugadores del Real Madrid sufrieron el lanzamiento de una botella de agua. Festejando el 0-1 de Tchouaméni, Fede Valverde se dio cuenta de que alguien había lanzado este objeto. Este se la entregó al árbitro, Sánchez Martínez, que paró el partido dando lugar a pensar que se podía estar revisando la jugada, pero simplemente estaba esperando a que la megafonía avisase a la afición mallorquina de que no se repitieran comportamientos de este tipo. Antonio Rüdiger y Nacho Fernández convencieron al colegiado para que reanudase el partido cuanto antes y se deshicieron de la botella.

❗️ Lamentables gestos racistas en la grada de Son Moix durante la celebración del gol del Real Madrid.#DeportePlus pic.twitter.com/jfRHNbo1tX — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 13, 2024

Tchouaméni, al igual que Vinicius

Son Moix fue el primer estadio para Vinicius donde sufrió un infierno en España con insultos racistas y un ambiente realmente hostil. Ocurrió el 5 de febrero de 2023 cuando el Real Madrid visitó Mallorca para enfrentarse al equipo de Javier Aguirre y que acabó con victoria para el cuadro bermellón. El técnico mexicano organizó un planteamiento basado en anular al jugador brasileño con faltas. Repartió a sus futbolistas y cada cierto tiempo uno hacía una falta. Lideraron ese plan Maffeo y Raíllo, quien consiguieron desquiciar al jugador del Real Madrid ante la permisividad del árbitro Hernández Hernández.

Además de la derrota, Vinicius Jr sufrió insultos racistas por parte de la afición del Real Madrid y que posteriormente fueron procesados ante la justicia. El brasileño, este sábado, recibió un recibimiento caluroso con pitos, pero no se lamentaron nuevos insultos racistas.