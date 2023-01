Kubo convence a todos

Takefusa Kubo se ha graduado en una semana como un jugador de presente y de futuro que está llamado a hacer grandes cosas. Primero fue en el Camp Nou, donde demostró su calidad en los cuartos de final de la Copa del Rey. La Real Sociedad perdió con 10 y sin fortuna, pero la actuación del nipón fue notable. Y el domingo en el estadio Santiago Bernabéu demostró ante la atenta mirada de un club que no le pierde de vista que está preparado. Una vez más, como pasó con Ödegaard, el conjunto donostiarra está moldeando a un futbolista que no para de evolucionar en su juego.

Ante el Real Madrid fue un peligro constante. Con la Real Sociedad pasándolo mal por el dominio blanco, Kubo no dudó en echarse el peso del ataque a su espalda para generar peligro cada vez que tenía la oportunidad. Fue sin reparos a los duelos contra Camavinga en la banda izquierda y, si no llega a ser por Courtois, podría haber dado un disgusto a sus ex. Luego, en los minutos finales, se remangó en defensa y volvió a mostrar este carácter lleno de carisma que tanto llama la atención.

En el Real Madrid tomaron buena nota de como está evolucionando Kubo y con la temporada ya rebasada en su ecuador llega el momento de empezar a tomar decisiones. El club blanco vendió el pasado verano al japonés a la Real Sociedad a cambio de seis millones de euros. En ese acuerdo, que se extiende hasta 2027, se puso al futbolista una cláusula de 60 kilos y la entidad blanca se quedó con la mitad de sus derechos y una opción de tanteo.

El Madrid tiene derecho de tanteo

Por lo tanto, si algún club llega a San Sebastián con 60 millones para pagar la cláusula de Kubo, el Real Madrid podría repescarlo pagando la mitad. Es decir, alrededor de 30 kilos. En la dirección deportiva blanca se evalúa al futbolista y con el paso de los meses se tomará una decisión. A diferencia del verano pasado, ya hay hueco en la plantilla para un jugador extracomunitario, una condición que el nipón va a tener siempre, y, sobre todo, hay sitio para un jugador de su calidad.

El Real Madrid quedó muy satisfecho con el partido de Kubo y con la evolución que está experimentando en la Real Sociedad. Además, desde el Bernabéu saben que cuando llegue el momento de tomar decisiones no habrá grandes obstáculos, puesto que la relación entre ambos clubes es muy buena y a los vascos les interesa seguir siendo el mejor sitio para que los jóvenes madridistas se formen.