Kroos ‘pide’ la renovación

Toni Kroos dio una exhibición en el Clásico que ganó el Real Madrid al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. El alemán sentó cátedra con un partido simplemente perfecto. Las estadísticas, esas que dicen tanto y tan poco, reflejan los 55 pases que dio durante los 90 minutos que estuvo sobre el césped, las seis de ocho entregas a larga distancia que realizó, el pase al hueco que metió a Vinicius para propiciar el primer gol del Real Madrid y el 89,1% en precisión de pase. Una lección de fútbol que seguro que fascinó a esos que alardean del buen ejercicio del juego.

Kroos esta temporada está bien y cuando eso sucede es diferencial. Nadie en el mundo es capaz de mover a su equipo y al contrario con esa efectividad. El Clásico se jugó a lo que él quiso. Da igual que le presionen más o menos, se juega a lo que el germano desea, demostrando que es un futbolista de época que todavía tiene varios bailes en esas botas que con tanto mimo cuida. Ante el Barcelona devoró a Busquets en el primer gol del Real Madrid y al resto del equipo azulgrana en los minutos finales. Y cuando más sufrieron los de Ancelotti, apareció para poner orden y recuperar el pulso del duelo.

Kroos es un jugador diferente para todo. Lo es dentro y fuera del campo. Nadie sabe con certeza si el madridismo está viendo la última temporada del alemán vestido de blanco, ya que finaliza contrato a la conclusión de este curso y a sus 32 años quiere esperar a ver cómo están sus piernas para ampliar o no su vinculación con el Real Madrid.

Lo que es evidente es que el club le dejará decidir. Kroos no tiene que pedir la renovación porque la tendrá encima de la mesa si lo desea. Eso sí, tiene que querer. Siempre ha tenido claro que no se iba a arrastrar en un campo del fútbol y que colgaría las botas un día antes de que el deporte rey le dejase a él. Las palabras de Ancelotti tras el Clásico son una declaración de intenciones: “Sabe perfectamente lo que pensamos todos. No necesitamos empujarle, es tan inteligente y profesional que con cualquier decisión que tome seremos felices”.