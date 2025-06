Kroos confiesa su amor por Madrid: «Aquí he encontrado al club de mi vida y también mi casa»

Toni Kroos ha recibido este miércoles los Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid de 2023 y 2022, junto a Fran Garrigós, Carolina Marín y la palista María Corbera. Durante el acto presidido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el ex jugador del Real Madrid confesó su amor por esta ciudad y por el club blanco. En su intervención reconoció que cuando llegó a la capital de España pensó que se volvería a Alemania

Díaz Ayuso ha señalado que los galardonados encarnan el «espíritu inconformista de esta región, motor económico y social de España, que cada día está más viva, saludable y deportista». La presidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado que el deporte, además de pasión y valores, es una «auténtica medicina preventiva que cuida tanto la salud física como emocional».

«Vamos a seguir trabajando con determinación para ampliar nuestro tejido deportivo, apoyando las federaciones a los clubes y a los deportistas de nuestros 179 municipios», ha remarcado Díaz Ayuso, que se ha comprometido a continuar promocionando la actividad física en colegios e institutos y trabajar para traer los mayores eventos que proyectan Madrid como el Gran Premio de Fórmula 1 en 2026, el primer partido oficial de la NFL en España en el Bernabéu el próximo noviembre o el Eurobasket de 2029.

Con estos premios, el Ejecutivo madrileño otorga un reconocimiento público a las personas o entidades que han destacado significativamente en la promoción, fomento y desarrollo del deporte en la región, en alguna de las nueve modalidades que los componen.

Toni Kroos, «un madrileño de Alemania», según Ayuso, es el futbolista más laureado de la historia de Alemania y uno de los cinco con más títulos internacionales. En 2017 fichó por el Real Madrid, equipo con el que ha ganado cinco Ligas de Campeones, otros tantos mundiales de clubes y tres supercopas de Europa, entre otros títulos.

«No es fácil ganar este premio como alemán. Madrid siempre me acogió muy bien cuando llegué. Cuando llegamos hace 11 años pensábamos que volveríamos a Alemania cuando terminase mi etapa en el Madrid, pero cada año nos hemos sentido más cómodos y ahora nuestra casa está aquí. He encontrado aquí al club de mi vida y también una casa», apuntó el ex mediocentro del conjunto blanco.

Kroos volvió al Bernabéu con una ovación

Toni Kroos volvió a vestirse de corto con los colores del Real Madrid en el Corazón Classic Match el pasado 7 de junio. El Santiago Bernabéu volvió a vibrar con un gol del centrocampista alemán como si fuese ayer cuando se despidió de la afición madridista tras anunciar su retirada. Poco más de un año después, el alemán volvió a vestirse de corto con el equipo de leyendas del equipo blanco y marcó de nuevo un gol de penalti que deleitó al público madridista que llenó las gradas del coliseo de Chamartín.

Más de un año después volvió a sonar por la megafonía del Santiago Bernabéu aquello de «gol de Toni» para que el madridismo gritase «Kroos». Volvió a sentir la grada del coliseo madridista la magia del golpeo del alemán, que de penalti hizo el empate antes del descanso contra las leyendas del Dortmund.