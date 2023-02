Vinicius Junior volvió a ser protagonista en un partido del Real Madrid. El jugador del conjunto madridista sufrió una entrada criminal por parte de Gabriel Paulista que llevó a la expulsión del jugador del Valencia. Una acción que no admite lugar a dudas, pero que Mario Kempes no ha tardado en justificar. La leyenda del conjunto che es comentarista en la televisión argentina y no tardó en echarse encima del brasileño: «A Vinicius le gusta jugar con el contrario y va a haber alguno que no le va a perdonar».

Kempes criticó la acción del central valencianista y dejó claro que la jugada era merecedora de roja. Pero tras ello puso en el foco la actitud del delantero del Real Madrid. El argentino, en la retransmisión de la antimadridista ESPN, no tardó en avisar que el hecho de que Vinicius base su fútbol en encarar al rival y tratar de driblarlo provoca que el contrario trate de lesionarle, como así hizo Paulista.

«Estaba clarito eso y lo agarró bien, ¿eh? Viene en el aire, si lo agarra con la pierna apoyada lo rompe todo», comenzó diciendo Kempes. Sin embargo, continuó y disparó contra el jugador: «Lo dije y alguno me va a dar la razón: a Vinicius le gusta jugar con el contrario y va a haber alguno que no le va a perdonar. Y eso que Paulista le pega abajo. Si le pega en la rodilla no sé que hubiera pasado».