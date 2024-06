Jordi Alba rabia con la Champions del Real Madrid: «Lo que no sea del Barcelona me da igual»

Jordi Alba evitó hablar de la decimoquinta Champions League del Real Madrid conseguida el pasado sábado en la final de Wembley contra el Borussia Dortmund. El ex jugador del Barcelona fue preguntado por el éxito madridista tras el partido disputado en la madrugada de este lunes y no quiso ni hablar del tema, explicando que «todo lo que no sea» su antiguo club le «da igual».

Además, dijo que tuvo «la suerte de ganar muchísimo» en el Barça. Sin embargo, la historia dice que en sus 11 temporadas con la camiseta blaugrana sólo fue capaz de conquistar una Copa de Europa en 2015. Jordi Alba llegó en el primer año post Guardiola y aunque recaló en un Barcelona muy superior al actual, en todo ese tiempo no levantó más que un título europeo.

«Ya me tocó mi turno y mi momento en el Barcelona. Tuve la suerte de ganar muchísimo y lo sigo desde la distancia el fútbol europeo, pero ahora estoy aquí viviendo otra experiencia mucho más tranquilo y con las mismas ganas de seguir compitiendo, de seguir ganando», afirmó Jordi Alba, que a sus 35 años ya tiene que luchar por títulos en una Liga muy inferior a las grandes de Europa como es la estadounidense.

En su etapa actual en el Inter de Miami comparte vestuario con tres de sus ex compañeros en el Barça: Leo Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets. De hecho, en el último encuentro liguero ante el St. Louis City Jordi Alba anotó el tercer gol, el argentino el primero y el uruguayo el segundo. De hecho, Suárez llegó a marcarse hasta uno en propia en un choque que acabó 3-3. Los de Tata Martino, también antiguo entrenador del equipo culé, son líderes en el campeonato de Estados Unidos con dos puntos sobre el Cincinnati.

Jordi Alba sí hablaba del Real Madrid anteriormente

Después del empate, Jordi Alba fue cuestionado por la noticia del fin de semana, que no es otra que la consecución de la decimoquinta Copa de Europa del conjunto blanco. El catalán se fue un poco por las ramas para acabar diciendo que no le importa demasiado. «La verdad es que estoy más centrado ahora mismo aquí, en esta ciudad, este país. Estoy muy bien, mi familia está adaptándose muy bien y estoy feliz aquí. Desearle lo mejor siempre al Barcelona porque es el club de mi vida y todo lo que no sea el Barcelona me da igual», sentenció entre bromas.

Lo cierto es que Jordi Alba fue uno de los futbolistas del Barcelona que más odio tenía al Real Madrid durante su época como culé. Esta rivalidad que se mantiene en aquellos tiempos estaba incluso más acentuada y, al contrario que ahora, el lateral izquierdo de la selección española no solía contenerse a la hora de hablar del club madridista sin importar el asunto en cuestión. Ahora, ni unas palabras de enhorabuena.

Prueba de ello son unas declaraciones suyas en 2018, cuando afirmó rotundamente que «ganar al Madrid es casi como ganar una Champions». Esas palabras reflejan su fijación y la de muchos barcelonistas por rascar una victoria contra el rey de Europa, que como se demostró en Londres, sigue clavando su bandera por allá donde pisa.