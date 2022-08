James Rodríguez, desesperado por ir al Valencia: «Iría caminando»

James Rodríguez ha desatado un enorme revuelo en Valencia con sus últimas declaraciones. El futbolista colombiano, que se encontraba negociando su desvinculación con el Al-Rayyan qatarí, se ha ofrecido al club che en las últimas horas y sus palabras han revolucionado las redes sociales hasta el punto de convertirse en el trending topic número uno en España.

El Valencia busca un recambio para Carlos Soler que saldrá rumbo al PSG y el nombre del cafetero está sobre la mesa. Su agente, Jorge Mendes, que siempre tiene una importante participación en el mercado del conjunto blanquinegro, trabaja para intentar sacarlo de Qatar y el Valencia se presenta como una buena posibilidad para regresar a Europa.

Ante este interés, el centrocampista colombiano reconoció que no sabe nada pero asegura que «iría caminando» a Valencia si le quieren para ya. «No sé nada, pero si es para ya, yo me iría caminando. Es un gran club veo que tiene una hinchada buena, han fichado a Cavani ahora si quieren a alguien que le ponga pases a Cavani aquí estoy yo», ha comentado el futbolista que no se corta ni un pelo a la hora de dejarse querer por el cuadro de Gennaro Gattuso.

No contento con eso, el jugador fue más allá y al ser preguntado si se bajaría el sueldo para jugar en el Valencia, James Rodríguez respondió de manera contundente: «Yes». Sus declaraciones durante la entrevista en El Chiringuito de Jugones se hicieron virales y la afición de Mestalla respondió en redes sociales creando el hashtag #ElValencianismoQuiereAJames, que se convirtió en cuestión de minutos en trending topic número uno en España.

James Rodríguez, halagado por la cantidad de menciones que había recibido, les dio las gracias por todas las muestras de cariño compartiendo el hashtag de que el valencianismo quiere a James: «Gracias a todos por su palabras y su cariño. #ElValencianismoQuiereAJames».