Iturralde pone en duda la victoria del Real Madrid: «No creo en conspiraciones pero…»

Iturralde González, el ex árbitro que se reunió con Negreira después de pitar un Clásico, se ha pronunciado acerca de la decisión de Szymon Marciniak de anular el penalti de Julián Álvarez por tocar dos veces el balón. El que fuera colegiado se refirió a lo sucedido y, aunque empezó diciendo que no cree «en conspiraciones» y que «seguro que la toca dos veces», a él no le da la «sensación de que le dé en el otro pie». Una teoría la de Iturralde que ha quedado descartada con el vídeo publicado por la UEFA, en el que se demuestra que el futbolista del Atlético golpea con los dos pies el balón a la hora de lanzar.

Sin embargo, la UEFA ha publicado el vídeo en el que se demuestra el motivo que llevó a Kwiatowski, árbitro de VAR, a anular el penalti de Julián Álvarez. Una prueba irrefutable que deja sin argumentos al que fuera árbitro de Primera División y que es uno de los principales defensores de todo aquello que tiene que ver contra el Real Madrid.

«Esa es la clave, al caerte pierdes el equilibrio y no sabes con qué le pegas. Ellos tienen dentro de la sala VOR la lupa, la ponen y lo ven claro. No creo en conspiraciones, seguro que la ha tocado dos veces. Habría estado bien, hablando de transparencia, que se mostrara la imagen por la que el VAR le dice al árbitro que el gol tiene que ser anulado», dijo Iturralde durante el partido.

Además, el ex árbitro, para refutar su teoría, llegó a decir que la regla 14, en la que se establece que si el lanzador toca dos veces consecutivas el balón, el lanzamiento debe ser invalidado, se establece la palabra «claridad», algo que no aparece en el reglamento de la IFAB. «No quiero abrir el melón, pero hay un melón arbitral en esta jugada. La regla 14 dice que el balón está en juego cuando se menee con claridad, que haya un movimiento claro del balón», dice Iturralde.