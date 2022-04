Isco Alarcón ha vuelto a protagonizar un rifirrafe con un aficionado a través de la redes sociales. En esta ocasión, el centrocampista del Real Madrid se ha revuelto contra un internauta que le ha señalado por supuestamente filtrar las alineaciones de su equipo antes de que el club las haga oficiales. Él ha contestado a esta acusación aclarando que ni siquiera ha participado en la charla técnica previa al duelo contra el Chelsea de esta noche.

«Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnicas, a mandar hate a otro lado! TRISTES», ha contestado Isco. No es la primera vez que el andaluz se enzarza en las redes sociales con un aficionado. La semana pasada, a raíz de una comparación con el azulgrana Pedri, le acusaron de llevar «un descanso de 5 años». «Todos no podemos ser un galáctico durante tanto tiempo como tú», contestó entonces.