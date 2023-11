La Inteligencia Artificial nombra a Bellingham como el mejor jugador de la Liga

Nadie duda de que Jude Bellingham es sobradamente el mejor jugador del primer tercio de la Liga EA Sports, ni tan siquiera la Inteligencia Artificial (IA). La tecnología está cada vez más presente en el fútbol de élite y son varios los informes que se realizan gracias a datos e información recopilados de manera digital. Este último demuestra que el fichaje más importante del Real Madrid en el pasado verano se ha convertido en el mayor activo del campeonato nacional. Con una valoración de 9,07 supera de largo al segundo valor más alto, el de Aleix García (7,01).

Desde el día uno, el centrocampista ha sido un fijo en el esquema de Carlo Ancelotti, que incluso se inventó un nuevo dibujo (4-4-2 en rombo) para que Bellingham fuera una baza más en ataque. Partiendo desde la mediapunta, el inglés ha anotado 13 goles y repartido tres asistencias en sus primeros 14 partidos luciendo la camiseta blanca.

Sin embargo, una inoportuna lesión en el hombro le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante los últimos dos encuentros contra Braga y Valencia. Bellingham acudió a la concentración de Inglaterra para someterse a más pruebas, pero acabó regresando a Valdebebas, donde ya completó una parte del entrenamiento del pasado martes mirando a Cádiz.

Pero en cuanto a la IA, Bellingham es el rey absoluto del once elaborado por la empresa de software madrileña Olocip, cuya imagen es la del ex futbolista Esteban Granero. La alineación del primer tercio de Liga según esta compañía tecnológica está compuesta por estos jugadores: portero: Álvaro Valles (4,38); defensas: Dani Carvajal (4,22), Jules Koundé (4,20), Axel Witsel (4,54) y Samu Lino (3,02); centrocampistas: Aleix García, Bellingham, Take Kubo (6,23) y Savinho (6,62); Delanteros: Gerard Moreno (6,25) e Iñaki Williams (5,72).

Bellingham es el rey de la IA

Como se puede observar, todos ellos tienen una valoración inferior a la de Bellingham, ya que la IA le considera el mejor de la Liga de agosto a noviembre. Olocip obtiene el valor de cada futbolista basándose en su «impacto acumulado de todas las acciones ofensivas, defensivas y de construcción de juego en los minutos jugados».

Por tanto, Bellingham es el que mejor ataca, el que más ayuda en defensa y quien mejor construye en el centro del campo. Pero el británico no es el único futbolista del Madrid que figura en este once. También está Carvajal, que se ha convertido en el líder del cuadro madridista, asumiendo todos los galones y la capitanía siempre que Nacho Fernández no juega.

Junto a Atlético de Madrid y Girona, el 14 veces campeón de Europa es el equipo que más jugadores reúne en este once de la IA, siendo Bellingham el más destacado entre todos ellos. Después del parón de selecciones arrancará el segundo tercio de competición, donde se empezará a demostrar si el brutal rendimiento del ex del Borussia Dortmund se prolonga y se traduce en títulos a final de temporada.