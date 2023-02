Lidera la vieja guardia. El código Ancelotti indica que son ellos; aún más, si había que elegir once para una final mundial. Kroos y Modric en la dirección, Alaba en el primer pase bueno y Karim Benzema como cuarto hombre de la medular. La meritocracia no puede con ellos; la razón, juegan como dioses y se equivocan poco. Su puesta en escena, superior. Los blancos, antes de que los árabes se hiciesen con la dimensión del partido, ya tenían dos en contra.

Triangular y acelerar. Tac-tac y balón al espacio para que Vinicius – dejando atrás a la marca con una de sus arrancadas- llegue, remate y celebre. Hacerlo fácil suele dar más rédito que el uno contra todos. Entender esto marcará el futuro de Vini porque con su arrancada nada es más beneficioso para su juego que recibir un balón en ventaja que le ponga frente a frente con el arquero rival. En la semifinal y en la final, diferencial Vinicius.

El halcón suma once. Ancelotti tenía razón; en primer lugar, los números son los números. Valverde corre, llega y anota. Sufre contra los rivales replegados, serios atrás, pero con los errores no forzados del Al Hilal fue una final de campo abierto y ahí, Fede Valverde, repite esfuerzos y castiga al oponente una vez tras otra. Ancelotti no encuentra a ninguno con su balance defensivo y ofensivo en la derecha así que el puesto es suyo. Un año de carrilero, extremo y todo campista.

El núcleo duro, la vieja guardia, mandaban por dentro. Además, a diferencia de la semifinal, los blancos dominaban las alas con Vini y Valverde. Con semejante panorama no había final. El título mundial era una vez más blanco. Supercopa europea y Mundial ganados, los errores atrás y los goles en contra siguen siendo un habitual y eso preocupa y ocupa; en nada, el Liverpool y un sinfín de partidos para los tres títulos que cuentan ganada la Supercopa europea y el Mundial. Afán y hambre de victoria inagotable. Infinito Real Madrid.